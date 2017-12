Se abrió llamado del proyecto de ferrocarril “para que UPM se instale” El gobierno publicó el llamado a licitación del Ferrocarril Central que unirá la Estación de Paso de los Toros con el puerto de Montevideo. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Victor Rossi, quiere que ese ferrocarril “sirva para que UPM se instale”.

Actualizado: 06 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

El pliego del proyecto Ferrocarril Central ya está disponible para los interesados y las ofertas se recibirán hasta el 9 de abril. El gobierno pretende adjudicar la obra antes de noviembre de 2018 y la obra llevará 40 meses. La licitación Pública es para un proyecto de Participación Público Privada (PPP) e implica el financiamiento, diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de 273 kilómetros de vías.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo que la obra no está condicionada a la concreción de la planta de UPM, aunque reconoció que el proyecto surgió cuando la empresa finlandesa manifestó su intención de realizar una segunda planta. “Ahí surge la iniciativa de poder… la palabra que me sale es zambullirnos, de poder asumir la responsabilidad grande, que es la columna vertebral de todo el sistema ferroviario, no de ahora, desde siempre, para poder colocarla en un estándar superior”, expresó.

En el contrato firmado con el gobierno se le permite a la empresa UPM presentar su propio operador ferroviario, que deberá ser habilitado por la Dirección de Transporte Ferroviario. Esto implica que UPM podrá manejar trenes propios por arriba de las vías, algo que el ministro Rossi da casi como un hecho.

“Somos los que hacemos el pliego, lo decidimos y, si es necesario, algún día se va a saber quién tomo las decisiones sobre el pliego. El Uruguay es un país soberano y desde luego quiere tener muy en cuenta las necesidades que nos puede permitir un ferrocarril que signifique un avance respecto al estado de la infraestructura hoy y quiere que ese ferrocarril sirva para que UPM se instale, pero somos nosotros los responsables”, afirmó el ministro.

El ministro reconoció los fracasos en intentos de reformas realizados en periodos anteriores y dijo que esta es diferente a las anteriores. Rossi dijo que si no se concreta segunda planta de UPM, ellos deben continuar con el ferrocarril central porque es viable.

La empresa UPM tiene que tomar su decisión final de hacer su segunda planta antes de febrero de 2020.