“El presidente de un club no es igual que el tesorero” El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, fue consultado por las diferencias internas que hay con respecto al proyecto de la segunda planta de UPM. “Casi biológicamente hay algunos que somos de iniciativa, más optimistas, y otros son más conservadores”, afirmó.

Actualizado: 06 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

En un desayuno de trabajo organizado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el ministro Rossi fue consultado específicamente por la posición del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, con respecto a temas relacionados con la instalación de la segunda planta de UPM.

Rossi dijo que cuando fueron al Parlamento a informar sobre el proyecto, él no vio diferencias, pero luego se extendió en su comentario. “Casi biológicamente hay algunos que somos de iniciativa, más optimistas, y otros son más conservadores”, sostuvo.

Además, dijo que las responsabilidades de los diferentes actores a la interna del gobierno no son las mismas. “Si nosotros para poder promover estas obras con las que soñamos, con las que tenemos que empujar y pelear, no tuviéramos una actitud positiva y de iniciativa, sinceramente, hay días que no nos levantaríamos de mañana. Estaríamos aplastados por las responsabilidades”, expresó.

“Yo también sé comprender que quien tiene la responsabilidad de administrar los recursos tiene que ver el peso de las decisiones que en cada caso tiene que tomar. Los problemas no son exactamente iguales. En general, el presidente de un club deportivo no es igual que el tesorero, ni dice lo mismo ni le preocupan las mismas cosas, acá en el gobierno hay roles y cada uno tiene que atenerse a su rol”, agregó.