Tweet de Obama contra la discriminación fue el más popular de 2017

Tres tuits de Obama figuran entre los 10 mensajes más reenviados en 2017, mientras ninguno de los enviados por Trump fue incluido en esta lista, según una retrospectiva de cifras divulgada por Twitter este martes.

Además, el exmandatario también ostenta el récord anual de "Me gusta", con 4,6 millones de estas menciones en su tuit publicado en agosto cuando fue asesinada una manifestante por un simpatizante neo-nazi durante una protesta contra el racismo en Charlottesville.

En el tuit, aparecía una fotografía de Obama sonriendo a tres pequeños niños en una ventana, junto a una frase de Nelson Mandela.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm