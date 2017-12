Roger Waters tocará en Uruguay en noviembre de 2018 El productor Danilo Astori anunció esta mañana que Roger Waters actuará en el Estadio Centenario el 3 de noviembre de 2018.

Actualizado: 06 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

La gira que llega a Montevideo se titula "Pink Floyd's Roger Waters Us + Them", donde el músico interpreta temas de discos clásicos como The dark side of the Moon, The Wall, Animals y Wish you were here.

La preventa de entradas se realizará a partir del 19 de febrero con tarjetas de dos bancos de plaza.