“Llegás con un juicio sin nota y te preguntan '¿Esto qué es?'” Katherine Da Silva, egresada de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) de Santa Lucía, contó su experiencia en diferentes centros educativos y resaltó la importancia de sentirse motivada y aprender más allá de las notas.

Actualizado: 09 de Diciembre de 2017 | Por: Nicolás Kronfeld

La alumna de 17 años relató su periplo luego de finalizar la Educación Primaria en la actividad de cierre anual de la Red Global de Aprendizajes, un proyecto internacional que impulsa la transformación de los estudiantes a través de distintas prácticas educativas innovadoras. Actualmente está conformado por siete países (Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Holanda, Finlandia, Australia y Uruguay) que investigan estrategias para conectar los aprendizajes a los intereses y la vida real de los estudiantes. Nuestro país forma parte de esta red a través de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)y Plan Ceibal.

Da Silva contó que se inscribió en Ciclo Básico y se mantuvo motivada durante unos meses hasta que abandonó en setiembre. Al año siguiente volvió a intentarlo y luego de pasar el primer año tuvo un problema con la docente de inglés que la llevó a abandonar nuevamente.

Realizó una tarea domiciliaria escrita y al momento de presentarlo de forma oral tuvo vergüenza y lo habló con la docente: “Antes de entrar a la clase, antes que llegaran los demás compañeros, me acerqué a ella y le dije ‘yo lo traje escrito pero me da mucha vergüenza pararme delante de toda la clase y dar el oral’. Me dijo que necesitaba las dos notas para calificarme, entonces me quedé sin nota, me quedé en banda. Entonces me di cuenta que todo eran las notas, que no nos evaluaban otra cosa”.

Entonces volvió a desertar del Ciclo Básico e ingresó a estudiar informática en el programa de Formación Profesional Básica de UTU, al que Da Silva describió como “algo parecido al Ciclo Básico pero con dinámicas de taller”.

Ahí, explicó que “un proyecto te motiva porque tenés que luchar todo el año para poder verlo terminado, entonces es una meta que querés cumplir año tras año. Para mí fue un cambio muy grande, pude terminar el Ciclo Básico y por fin descubrí un lugar en el que me dieran la motivación que precisaba, porque no era todo materias. Te enseñaban otros valores: a ser compañero y a ponerte en el lugar del otro. Además, los proyectos no nos favorecían solo a nosotros sino también a otra gente”.

Para cerrar, Da Silva hizo una reflexión sobre la importancia de las notas y el trabajo que tienen que hacer los alumnos, docentes y padres para entender la importancia de todo lo que rodea a una calificación.

“No todo es la nota, hay cosas más importantes, aunque una nota te haga pasar de clase. No solo los docentes tienen que incorporarlo, también los alumnos y los padres, porque si llegás con un juicio y sin nota te van a preguntar ‘¿Esto qué es? No me trajiste nota”.