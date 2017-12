Postergar la decisión de cincuentones sería más caro para el Estado, según especialista El economista Álvaro Forteza dijo este miércoles en No toquen nada que la solución que el BPS planteó en 2012 para el problema de los cincuentones es mejor que el proyecto que está actualmente a consideración del Parlamento.

Actualizado: 06 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

Según Forteza en aquel proyecto se proponía reconocer los aportes por encima del tope de 42.000 pesos de hoy anteriores a 1996 y de esa forma la injusticia con los cincuentones desaparece y se atiene exactamente a los afectados por la transición. Además dijo que las estimaciones de costos que manejó el BPS en el momento eran inferiores a las estimaciones que se manejan para el proyecto actual.

Forteza, especialista en temas de seguridad social, también dijo que en gran medida, los cincuentones afectados son parte de los sectores con mayores ingresos del país.

“Claramente se trata de sectores con ingresos altos porque es gente que aportó antes de 1996 con ingresos por encima de 42.000 pesos de hoy. La más afectada va a ser gente entre los 60 y 59 años, y gradualmente van siendo menos afectados. Ese tipo de ingresos a esas edades en Uruguay, son ingresos altos”, explicó.

El economista hizo una comparación que reconoció como “delicada” y dijo que si esa persona no tuviera dependientes, ese ingreso lo pondría en el 10% más rico de la población”.

Forteza también señaló que la posible modificación al proyecto del Ejecutivo que trasladaría la decisión sobre un cambio de régimen en el momento de la jubilación puede salir más cara y no más barata para las cuentas públicas que la propuesta por el Poder Ejecutivo.

“Lo que puede pasar es que el que hace la opción antes se puede equivocar, porque si hace una proyección antes puede terminar optando por el régimen de transición, es decir 100% BPS, cuando en realidad no le convenía. En ese caso ahorramos plata”, afirmó.

Forteza dijo que le llama la atención el argumento respecto a que ese cambio en la normativa abarataría la solución a los cincuentones. “A priori diría que tendría que haber mayores costos, lo que pasa es que esta discusión de nuevo se está dando a puertas cerradas. Yo no conozco en base a qué (se dice), me pueden convencer, pero no he visto ninguna explicación detallada que al menos cualitativamente me indique por qué el postergar puede ser menos honeroso, me resulta raro”, afirmó.