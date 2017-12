Nueva app de transporte “no es de Dourado ni de Saporiti” John Tarin, creador de la aplicación uruguaya de transporte de pasajeros Uruguay Presente, dijo a No toquen nada que tiene buena relación con los taxistas montevideanos.

Actualizado: 08 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

Tarin manejó el taxi de su padre durante cuatro años, después fue representante de la empresa Easy en Uruguay y luego estuvo como manager de Uber durante los primeros dos años de la empresa en el país.

"Todos los taxis en ese momento me conocían. Iba por la calle y me saludaban, hacíamos asados, teníamos una relación. Era una persona que les había venido a traer algo nuevo, que les ayudaba para su trabajo. Yo los aprecio mucho y pienso que todavía me siguen apreciando. Después de que algunos se enteraron que había lanzado Uber obviamente que habían cambiado su parecer hacia mí", dijo.

El jueves fue el primer día de funcionamiento de Uruguay Presente. Tarin dijo que cuentan con 1.500 conductores socios y que recibieron casi 3.000 pedidos de viaje, de los que se concretaron un 80%.

En la página web de Uruguay Presente, la Sociedad Anónima Linfort se presenta como dueña de la empresa.

Tarin dijo que él y la esposa de su socio, Roberto Yabarone, son los dueños.

"Uno de los dueños soy yo y la otra es la señora de mi socio. Mi socio es Roberto Yabarone. Me preguntan todos los días si esto es de Dourado o de Saporiti pero no, en realidad no", expresó.

Tarin habló sobre su experiencia en el trabajo con aplicaciones y dijo que incluso trabaja también en el desarrollo informático.

"Aprendí de muchas cosas y en realidad de atrevido, metiendo mano, aprendiendo de acá y allá. No la desarrollé completamente, había un equipo atrás de ingenieros locales y algunos amigos que hice en otras plataformas que están desarrollando desde la India. Yo no la creé completamente, soy el que da las pautas y meto mano, pero más nada que eso", explicó Tarin.