“Quise dar un paso atrás y perdí estabilidad” Alejandro Acevedo, hermano y ayudante del director técnico de Defensor Sporting, reconoció que se "dejó caer" al final del partido ante Peñarol cuando se le acercó el cuarto árbitro.

Actualizado: 08 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

Las imágenes de Alejandro Acevedo tirándose al piso luego de que se le acercara Héctor Martínez recorriendo los medios de diversas partes del mundo y generaron bromas en las redes sociales.

Este viernes el protagonista habló del tema con el diario El País y dijo que no cayó porque el juez le haya pegado.

"Solo me puso el cuerpo adelante y me acercó el brazo", reconoció. "Quise dar un paso atrás y perdí estabilidad. Se me estaban cayendo los lentes y me dejé caer hacia atrás", dijo Acevedo.

"No lo hice por gusto, fue algo que ni siquiera pensé. No tuve ni tiempo para pensarlo. Son cosas que pasan en el momento", agregó.

"Perdí estabilidad, también estaba Romario que me quiso ayudar y me tocó y capaz que colaboró en que perdiera estabilidad. Reconozco que me dejé caer pero nunca tuve la intención de ‘matar’ a Ostojich o al cuarto árbitro", dijo Acevedo.

"Son cosas que le han pasado a muchos entrenadores. Hasta Tabárez se agarró a las piñas en Boca, hay video", añadió.