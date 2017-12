“Me estoy borrando” José Mujica dijo que en las próximas elecciones va a tener "algún puesto de relleno" pero no va a asumir "posiciones activas". "La biología manda", aseguró.

Actualizado: 09 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

"Yo me estoy borrando, consciente, deliberadamente y paso a paso", dijo Mujica en un asado de amigos, según un video publicado por Subrayado.

"Me estoy borrando del candelero de la nomenclatura, no del compromiso y de la militancia, no podré mientras viva", señaló.

"Yo soy absolutamente consciente que hoy hay que hacer el tránsito hacia nuevas generaciones, pero cosa curiosa: más que nunca me tengo que dedicar hacia la gente más joven de este país, de este país y de nuestra América Latina", agregó.

"Por todo esto para mí esto tiene mucho de despedida, de despedir una etapa en la vida, por eso les agradezco de todo corazón. No me pongan ningún dejo de tristeza o algo por el estilo, no me despido para morirme, me despido para vivir", afirmó.

"Me siento feliz con una azada plantando maíz o revolviendo unos zapallos, pequeñas cosas para el mundo pero grandes para mí, porque ya no soporto más algunas cosas que me han agotado", dijo el expresidente.

"La vida tiene etapas y pobablemente en las próximas elecciones tenga algún puesto de relleno para no dejar solo a los compañeros, pero en una franja de retirada. No voy a asumir posiciones activas ni nada por el estilo. Lo siento por los compañeros, lo siento, pero en realidad tiene que ser lo que la biología manda", dijo Mujica.

"Yo voy a obedecer lo que piensa Lucía (...) Las neuronas están viejas y están cansadas, chau, hiciste lo que pudiste y se terminó. Es mucho más honrado reconocerlo, porque lo otro es andar de viejo verde", concluyó el expresidente.