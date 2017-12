Ola de solidaridad en EEUU con joven que sufre acoso escolar El video de un niño que cuenta con lágrimas en los ojos ser víctima de acoso escolar se volvió viral y ha desencadenado una ola de solidaridad por parte de actores de Hollywood, estrellas de la música y grandes deportistas de Estados Unidos.

Actualizado: 11 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

La madre de Keaton Jones colgó el video el viernes en Facebook a petición de su hijo, después de que éste le suplicara que lo fuera a buscar al colegio porque tenía miedo de almorzar en el comedor con sus compañeros.

Desde entonces ha sido visto más de 22 millones de veces y compartido más de 440.000.

"Se ríen de mi nariz, dicen que soy feo, dicen que no tengo amigos. Me tiran leche y ponen jamón dentro de mi ropa, me lanzan trozos de pan", cuenta el chico.

"No me gusta que me hagan esto y sin duda no me gusta que se lo hagan a otras personas porque no está bien", explica, desbordado por las lágrimas.

"Las personas que son diferentes no necesitan ser criticadas por ello, no es su culpa. Si se ríen de ti, no dejes que te moleste. Sé fuerte", subraya. "Las cosas irán mejor un día".

Ese día llegó antes de lo que imaginaba.

This is Keaton Jones, he lives in Knoxville and he has a little something to say about bullying.pic.twitter.com/coyQxFp33V — Everything TN (@Everything_TN) 9 de diciembre de 2017

Chris Evans, que encarna a Capitán América, invitó a Jones al estreno de la próxima película de "Avengers".

"Sé fuerte, Keaton. Te prometo que todo mejorará", escribió el actor en Twitter.

"Mientras estos vándalos en tu escuela están decidiendo qué tipo de personas quieren ser en este mundo, ¿te gustaría venir con tu madre al estreno de 'Avengers' en Los Ángeles el año que viene?", le preguntó.

Mark Hamill, el legendario Luke Skywalker de "Star Wars" también se pronunció: "Keaton, no pierdas el tiempo preguntándote por qué hacen esto. Son personas tristes que piensan que hacer daño a los demás les hará sentir bien porque no se quieren a sí mismos".

"¿Por qué la gente hace esto? Quiero ser tu amiga", le dijo Millie Bobby Brown, la estrella de la serie "Stranger Things".

El rapero Snoop Dogg le pidió que le escribiera por mensaje privado. "En mí tienes un amigo para toda la vida (...) El amor es el único medio para combatir el odio".

El presidente de Ultimate Fighting Championship (UFC), la empresa más importante de artes marciales que gestiona las peleas entre los mejores luchadores del mundo, dijo que "este video es desgarrador".

"Quiero llevar a Keaton a Las Vegas y que visite el cuartel general de UFC", tuiteó Dana White.

Kimberly, la madre del joven, dijo estar sobrepasada por los mensajes de apoyo.

"Amigos, los quiero por lo que están haciendo, porque no hay forma de que pueda responder o leer todos los mensajes", escribió en su perfil de Facebook.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi — Chris Evans (@ChrisEvans) 10 de diciembre de 2017

Keaton jones you are a hero. This extremely raw and real moment has brought hope and truth to so many people. Be you and be forever fearless. Never give up. You are loved! — kevin jonas (@kevinjonas) 10 de diciembre de 2017

@Lakyn_Jones Keaton, this is so accurate. Why do people do this? I think your sooo cool Keaton! I wanna be your friend ( but srsly) ur freakin awesome ❤️ — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) 9 de diciembre de 2017

Little buddy, I was bullied when I was a kid. You are right #ItGetsBetter! You are my own personal super hero. Protect Yo Heart. You got a pal in the Hulk. https://t.co/fRTAENcmV4 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 10 de diciembre de 2017

Say lil Man U gotta friend in me for life hit me on dm so we can chop it up love is the only way to beat hate 👊🏾☝🏾 Una publicación compartida de snoopdogg (@snoopdogg) el 10 de Dic de 2017 a la(s) 7:50 PST

