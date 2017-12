Escuelas de Tiempo Completo no mejoran trayectoria educativa El Programa de Escuelas de Tiempo Completo no tiene efectos positivos en la trayectoria educativa de los alumnos, según la evaluación de impacto que hizo la División de Investigación, Evaluación y Estadística (DIEE) de la ANEP.

Actualizado: 11 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

Además de analizar el progreso en áreas básicas (lectura, escritura y matemática) entre tercero y sexto, se evaluó si los egresados de las escuelas de tiempo completo tienen menos riesgo de desvincularse de la educación formal luego de Primaria.

Así lo explicó Santiago Cardozo, coordinador y autor del estudio.

"En Primaria hay un 30% de los niños que llega a sexto y egresa de sexto con extraedad, y de los que egresan tenemos casi otro 40% que en los primeros tres años se rezagó o en menor proporción se está yendo. Ahí tenemos obviamente unas dificultades bien importantes. Es mucho pedirle a la Escuela de Tiempo Completo que impacte allí aunque uno tenía la expectativa de que también hubieran resultados de cómo salen preparados los estudiantes para hacer esa transición", dijo.

En este sentido no hubo un diferencial: el seguimiento de las trayectorias entre tercero y sexto de primaria y entre el egreso de sexto y tercero de educación media básica no mostró impactos diferentes del Programa ETC.

La Evaluación de impacto de las escuelas de Tiempo Completo se realizó entre 2013 y 2016.

Se compararon 60 ETC con 60 escuelas públicas de características socio económicas similares pero que no participan del Programa.

El resultado de esta evaluación está en el libro “Evaluación de impacto de las escuelas de tiempo completo en Uruguay 2013-2016” que presentó la ANEP el viernes.

Aunque, según el estudio, el 98% de los alumnos de sexto indicó, a dos meses del egreso, que pensaba continuar con sus estudios luego de terminar la escuela, sol un 63% dijo estar seguro de que a los 15 años estaría estudiando.

Helena Rovner, consultora para el Banco Mundial en el sector de educación, que participó en la presentación, mostró preocupación por este dato.

"63% muy seguros es poquísimo, tendríamos que estar aspirando a que el 100% de los niños esté muy seguro. Eso es un pendiente, es un problema para la sociedad que seis de cada 10 niños esté seguro de que va a estar en la Secundaria a los 15 años", señaló.

El informe señala que el Programa de Escuelas de Tiempo Completo está teniendo efectos positivos, aunque moderados, en el aprendizaje de matemática y escritura, según explicó Cardozo, coordinador del estudio.

"En general se han encontrado efectos positivos de los programas de extensión de tiempo pedagógico pero también estos resultados que generalmente dan efectos positivos por lo general muestran efectos modestos, moderados en cuanto a su magnitud", señaló.

"Lo que encontramos es en primer lugar que en el caso de matemática sí hay un efecto favorable, significativo, eso quiere decir: los niños de las ETC avanzaron más en esos tres años que sus compañeros de las escuelas que no pertenecen a esa modalidad. Y en lectura el avance fue similar: no encontramos un impacto específico asociado a la modalidad de tiempo completo", dijo Cardozo.