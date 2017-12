Fracking, suspensión por cuatro años aunque no se avizora permitirlo La Cámara de Diputados votó por unanimidad la prohibición por cuatro años del fracking, la técnica de fractura hidráulica para la explotación de hidrocarburos no convencionales y para aumentar la productividad de pozos maduros.

Actualizado: 11 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

El proyecto creó una comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNECT) para evaluar si la moratoria por cuatro años continúa cuando finalice el plazo.

Unidad Popular y el Partido Nacional querían prohibirlo pero aceptaron la moratoria. El diputado nacionalista Amin Niffuri dijo que el texto final es similar a la prohibición.

El fracking es una técnica que se utiliza hace décadas de forma generalizada en la industria petrolera, sobre todo vinculada a la mejora de rendimiento de pozos maduros. También está relacionada en los últimos años con el boom de la explotación de hidrocarburos no convencionales, sobre todo en Estados Unidos. Este escenario fue el que disparó el debate sobre el tema debido a los problemas ambientales que generó.

La ley establece que “durante el período de la prohibición” se deberá “reunir y analizar el conocimiento existente sobre las posibles reservas de hidrocarburos no convencionales en territorio nacional y sobre el procedimiento de fractura hidráulica (fraking) y perforación horizontal, así como evaluar las posibilidades y consecuencias de la utilización de dicho procedimiento, especialmente en cuanto a los aspectos ambientales involucrados, como eventuales afectaciones a acuíferos y aguas superficiales”.

Además crea la Comisión Nacional de Evaluación Científica Técnica en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

El diputado Carlos Varela explicó que esta comisión va a trabajar con las universidades (públicas y privadas) y con las organizaciones sociales para ver si puede habilitarse el fracking en cuatro años.

El grupó de trabajo sanalizará “el avance de la técnica, que hoy consideramos que es absolutamente negativa para el medio ambiente. De eso no tenemos ningún tipo de dudas. Pero no nos cerramos a la posibilidad de avances técnicos o tecnológicos que puedan modificar esta situación, aunque hoy no lo avizoramos”, dijo Varela.

El diputado del Partido Nacional Gerardo Amarilla fue el más crítico con el proyecto y dijo que en cuatro años la moratoria va a caer. Además, criticó la búsqueda de petróleo.

“Tenemos que tomar conciencia de que el mundo va para otro lado, que el petróleo está siendo abandonado por la tecnología. Empresas europeas de punta, yan han anunciado que para 2025 van a abandonar la producción de vehículos movidos a combustión. ¿Qué estamos haciendo nosotros buscando petróleo? Realmente no lo entiendo”, afirmó.

El diputado Umpiérrez dijo que la ley no abarca los contratos vigentes y que eso va a tener problemas con la petrolera Suespbach que tiene contrato de exploración de 2012. Hubo consenso en que el fracking provoca daños medioambientales y el diputado del Frente Amplio Carlos Varela destacó que fue un proyecto que tomó insumos de otros partidos.

“Yo quiero destacar la importancia que tuvo para la comisión la inciativa del diputados del Partido Nacional, de Unidad Popular y del Partido Colorado para poner este tema en consideración. Fue a partir de los proyectos de ley que ellos presentaron que la comisión inició un largo proceso de debate”, afirmó.