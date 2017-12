Acuerdo por cincuentones: “estoy seguro de que hemos logrado mayor equidad” La bancada de diputados del Frente Amplio alcanzó este martes un acuerdo para aprobar el proyecto de ley para solucionar el problema de los cincuentones.

Actualizado: 13 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo a Canal 10 que quedó conforme con la solución.

“Estoy contento porque se ha logrado una disminusión notable del costo del proyecto original, que ubicamos en un 35%. Esto equivale a unos 1.300 millones de dólares. Eso es mucho dinero, sobre todo con una repercusión fiscal muy importante. El país podrá destinar estos recursos a necesidades programáticas y sociales que son muy evidentes en Uruguay: educación, salud, vivienda. Por lo tanto estoy seguro que hemos logrado un mayor nivel de equidad”, afirmó.

El ministro también dijo que está de acuerdo con la nueva regulación de las comisiones que las AFAP le cobran a sus afiliados, una de las novedades que surgieron para alcanzar un acuerdo en la interna del Frente Amplio.

“Hemos incorporado un tema que personalmente nos preocupa mucho que son las comisiones que cobran las AFAP. Hay una enorme dispersión entre la más barata y la más cara, un 169% de diferencia entre la más barata que es la de República AFAP y la más cara. Entonces estamos proponiendo que en un plazo de dos años haya una reducción de esta dispersión, estimulando además la competencia entre las diferentes firmas. Y que no se pueda cobrar más allá de un 50% por encima de la más barata”, afirmó el ministro.

En la misma entrevista Astori rechazó haber amenazado con su renuncia durante la discusión de este tema. “Si no se hace lo que yo quiero, me voy... eso no me gusta en política. No lo practiqué nunca. Una cosa es la firmeza para seguir adelante hasta las últimas consecuencias, buscando un acuerdo, y otra cosa es amenazar con la renuncia. Yo no lo hice. Pero en todo caso sí estuvieron en juego los principios con lo que he defendido esta solución que a mí me parece la más justa para el país”, reconoció.