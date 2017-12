Voto de los uruguayos en el exterior: entre el caso “atípico” y el “consistente no” Uruguay es uno de los pocos países de Sudamérica que no tiene previsto ningún tipo de mecanismo para el voto en el exterior de sus ciudadanos. Esto contrasta fuertemente con políticas como la que Brasil definió en la década del 60 y Argentina a la salida de su última dictadura.

Actualizado: 13 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

Sin embargo existen motivos para esa situación. Así comentó este miércoles en No toquen nada el caso uruguayo la profesora de la Universidad de Southampton Ana Margheritis.

“Es fascinante para quienes estudiamos esto porque casi siempre se dice que esto no sale si no hay voluntad política. Pero aquí sí la hay, hay un gobierno que ha apoyado, algunas personas pueden criticar hasta dónde, y aún así. Si todos los vecinos están haciendo lo mismo, no hacerlo tiene un costo. Yo siempre lo discuto, a Uruguay se le ha puesto el mote de 'atípico', tiene una connotación un poco negativa, es como decir que hay algo mal con Uruguay. Yo trato explicar siempre atípico con respecto a qué. ¿A su propia historia? No, es consistente con lo que la Constitución marcado y una Constitución que no se ha tocado. Ya vamos por casi dos siglos”, dijo.

Margheritis está en Uruguay para la actividad “Ciudadanía y derecho de voto extraterritorial en Uruguay” que se realizará este jueves en la Facultad de Ciencias Sociales entre las 9 de la mañana y las cinco de la tarde.

La profesora argentina radicada en Gran Bretaña dijo que los países están tomando cada uno su propio camino en el tema y que los posibles caminos para habilitar el derecho al voto de los ciudadanos en el exterior son muy diversos.

También comentó cuál será el formato de la actividad de este jueves, que estará enfocada en este debate para Uruguay.

“Nos vamos a organizar en torno de preguntas porque la idea no es decir lo mismo que ya sabemos sino que será una especie de taller donde les vamos a proponer pensar juntos a ver qué alternativas para destrabar el tema. Debo aclarar que como académicos nosotros no estamos haciendo campaña por el si o por el no. Eso no nos corresponde. Estamos proveyendo un espacio para repensar estos temas con mayor información. Hemos estado difundiendo una serie de estudios para ver si esos insumos nos ayudan a pensar juntos y del intercambio surgen opciones que antes no contemplábamos”, explicó.