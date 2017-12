Infancia y tecnología: aumenta el acceso o la desigualdad Un informe de UNICEF sobre los niños en el mundo digital advierte sobre la necesidad de ampliar el acceso a la tecnología digital si no queremos “nuevas brechas que impidan que los niños alcancen todo su potencial”.

Un joven ruso de 18 años tiene parálisis cerebral pero interactúa en línea en igualdad de condiciones y dice que, por primera vez en su vida, sus aptitudes son más “visibles” que su discapacidad. Un bloguero en la República Democrática del Congo utiliza internet para informar sobre la falta de agua potable y saneamiento, además de otros problemas graves en su comunidad. Varios niños de la República Centroafricana habitan un campamento de refugiados en el sur del Chad y utilizan internet “para investigar, especialmente en biología”, porque “en el campamento no hay biblioteca”.

Un niño es empujado casi hasta el suicidio por el acoso cibernético que lo persigue a todos lados. Una niña de 14 años encuentra un perfil suyo en las redes sociales con imágenes de desnudos que su ex novio le obligó a hacer. Una niña de 8 años en Filipinas es obligada a realizar actos sexuales en vivo por un vecino que opera un sitio web de abuso sexual infantil.

Estas historias aparecen en el último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) “Estado Mundial de la Infancia: Niños en un mundo digital”, que examina las formas en que la tecnología digital cambió las vidas de los niños y sus oportunidades, y explora lo que puede deparar el futuro. El objetivo es mostrar que las tecnologías potencian todas las experiencias, buenas y malas, y propone trabajar para minimizar los riesgos y aumentar las ventajas de estar en línea.

El informe aboga en favor de “una acción más rápida, de inversiones específicas y de una mayor cooperación para proteger a los niños de los daños que pueden sufrir en un mundo más conectado, al tiempo que exhorta a que se aprovechen las oportunidades de la era digital para beneficiar a todos los niños”.

Además, dice que el debate acerca de si la comunicación digital “es una bendición para la humanidad” o “una amenaza para nuestra forma de vida” debe ocurrir al mismo tiempo que se trabaja sobre el tema porque “para bien o para mal, la tecnología digital se encuentra ya en medio de nuestras vidas”.

Importa más el cómo que el cuánto

En cuanto al tiempo de exposición a las tecnologías, el informe se alinea con la opinión de varios especialistas que apuntar más al tipo de uso que al tiempo de uso: “Debería prestarse una mayor atención a los contenidos y actividades de las experiencias digitales de los niños –lo que hacen en línea y por qué– en lugar de remitirse estrictamente a la cantidad de tiempo que pasan frente a la pantalla”

De todos modos, consigna que “el hecho de no utilizar medios digitales en absoluto, así como el uso excesivo de los medios digitales, suelen tener efectos negativos, mientras que un uso moderado tiene efectos positivos”.

Por otra parte, advierte sobre la soledad y poca supervisión bajo la que se producen las conexiones de los niños: “Una mediación más atenta y solidaria de los padres, madres y educadores es más prometedora para facilitar que los niños obtengan de la conectividad el máximo beneficio y el mínimo riesgo”.

En ese sentido, el documento resalta que la tarea no es sencilla: “aunque las actitudes varían según la cultura, los niños por lo general consultan primero con sus compañeros de la misma edad cuando detectan riesgos o peligros en línea, lo que hace que resulte más difícil para los progenitores proteger a sus hijos”.

Aunque los investigadores reconocen que el uso excesivo de la tecnología puede contribuir a la depresión y a la ansiedad infantil, también destacan que los niños con problemas fuera de línea a veces logran entablar las amistades y recibir en línea el apoyo social que no reciben en otro lugar. Para la mayoría de los niños, “cuestiones subyacentes como la depresión o los problemas en el hogar tienen mayores consecuencias sobre la salud y la felicidad que el tiempo que pasan frente a la pantalla”, señala el reporte.

Algunos números

Los jóvenes de 15 a 24 años son el grupo de edad más conectado: el 71% están en línea, en comparación con el 48% de la población total. Los niños y adolescentes menores de 18 años representan aproximadamente uno de cada tres usuarios de internet en todo el mundo.

Los jóvenes africanos son los menos conectados. Alrededor del 60% no están en línea, en comparación con solo el 4% en Europa. Las mujeres también sufren la brecha digital: se conectan a internet un 12% más de hombres que de mujeres. En India, ellas son menos del 33% de los usuarios.

Entre 2012 y 2017, se estima que cien millones de niños se conectaron a Internet por primera vez.

Una encuesta con 63.000 respuestas de adolescentes y jóvenes de 13 a 24 años, de 24 países, arrojó ideas sobre el uso que le dan a la red. El 42% habían aprendido a utilizar internet por su cuenta y el 39% fueron enseñados por sus amigos y hermanos.

Al 40% les gusta “aprender cosas para la escuela o sobre la salud” y al 24% le interesa “aprender aptitudes que no puedo aprender en la escuela”.

La violencia es “lo que no me gusta de internet” en el 23% de los casos y el contenido sexual no deseado representa el 33% de las respuestas a esta consulta.

Para concluir, el reporte ofrece seis acciones prioritarias para aprovechar el poder de la digitalización mientras se beneficia a los niños más desfavorecidos y se limita el daño entre los más vulnerables. A su vez, establece que “a menos que ampliemos el acceso, la tecnología digital puede crear nuevas brechas que impidan que los niños alcancen todo su potencial. Y si no actuamos ahora para mantenernos al ritmo de los cambios, los riesgos en línea pueden llevar a que los niños vulnerables sean más susceptibles a la explotación, el abuso y hasta la trata, así como a otro tipo de amenazas menos evidentes para su bienestar”.