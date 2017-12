Nueva ley de violencia de género invierte “la relación de poder hombre-mujer a mujer-hombre” La nueva ley de violencia contra las mujeres basada en género "puede generar injusticias enormes y relaciones de poder inversas", dijo el diputado Jorge Gandini.

Actualizado: 14 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

El diputado Jorge Gandini criticó la ley porque no frenará la violencia contra la mujer y un artículo en especial.

"Hay violencia contra las mujeres, pero hay una parte de la violencia contra las mujeres que no es porque sean mujeres, es porque hay violencia. Y no lo vamos a resolver con directrices ni haciendo delitos especiales", señaló.

"El artículo 86 crea un nuevo delito, el delito de abuso sexual. Es de una amplitud que estamos todos bajo peligro, de verdad. Se puede tipificar este delito a cualquiera que aplique una conducta que pueda ser interpretada por la supuesta víctima, el fiscal y el juez, que además tengo la impresión que van a ser algunos en particular, que puede generar injusticias enormes y relaciones de poder inversas, que yo creo que no es lo que se busca. No se busca invertir la relación de poder hombre-mujer a mujer-hombre, se busca la igualdad, la justicia en la sociedad", cuestionó.

La diputada Cecilia Bottino dio un ejemplo de un caso de violencia para justificar la necesidad de la ley. contó el caso de una mujer de Rocha, la mujer de un pescador con cinco expedientes abiertos por el caso.

"Si con este proyecto podemos ayudar a esa mujer que vive en un pueblito de pescadores de la costa de Rocha que como cinco expedientes tiene abiertos por violencia doméstica. Nos narra que no se puede ir de su casa y nos dice que la última vez que concurrió al Juzgado el juez le dijo: 'señora, si no viene con pruebas, no concurra más'. ¿Saben lo que le contestó esa mujer? 'Quédese tranquilo, la prueba que le voy a traer va a ser mi cuerpo'. Esperamos que esta ley integral de violencia de género hacia las mujeres sirva para prevenir y atender ese problema", dijo.

Óscar De los Santos afirmó que la ley no resuelve el problema, los aborda y crea conflictos porque es parte de un cambio cultural.

"Esta ley no resuelve el aspecto vinculado a la muerte de las mujeres, es más, puede haber fenómenos donde mañana diga 'aprobaron la ley y hay 40 muertes más', capaz que sí, pero aborda, no resuelve, aspectos vinculados a la incorporación de otros actores en el tratamiento de un dilema que es del conjunto de la sociedad. Pero como parece que hay que hacer cambios culturales y es por osmosis y no inducido a través del deabte, de generar nuevas obligaciones, nuevos derechos, es un acto de pasar por un aula y salir con una formación cultural, o estar dos horas de rodillas y creer que es un cambio cultural. No, los cambios culturales son dolorosos, complejos, y exponen a los actores sociales a esas tensiones", señaló.

El diputado Gerardo Amarilla criticó el artículo 6 porque vulnera la libertad religiosa.

"El artículo 6 realmente nos preocupa muchísima por algunas de las definiciones que contiene. El literal G, por ejemplo, plasma una iconoclastia en manos del estado. Particularmente se prohíben las imágenes que no concuerden con la perspectiva de género. Se vulnera la libertad ideológica, de consciencia, de creencia y hasta la religiosa. Por ejemplo, la Sagrada Familia es un estereotipo que puede ser eliminable y puede haber sanciones a instituciones como la Iglesia Católica por no aceptar sacerdotizas, ya que eso es considerado por la ley como violencia hacia las mujeres", dijo.

Iván Posada reconoció que la violencia se canaliza hacia las mujeres y dijo que los primeros artículos de la ley están bien. Sin embargo el Partido Independiente no votó el capítulo de aumento de penas.

"Debiéramos estar preguntándonos desde el punto de vista procesal y penal qué cosas estamos modificando, y la realidad es que desde el punto de vista material, de los recursos aplicados a este tema, no estamos modificando nada. En todo caso estamos generando trabajos, más trabajo para el ámbito judicial, porque no tengo dudas que tal como está planteada la ley en ese sentido, lo que provoca es una judicialización mayor todavía de estos temas, sin que realmente el objetivo central, que es el acompañamiento a estas mujeres que son objeto de violencia, se cumpla por parte del estado prácticamente de ninguna forma", dijo Posada.

La diputada Lilian Galán dijo que es un avance y que saben que no se soluciona el problema de fondo.

"Esta ley penaliza determinados hechos. Obviamente que con esta ley no estamos subsanando un problema de fondo, porque parece que se nos achaca a los que estamos a favor de esta ley que se va a seguir matando mujeres, y obviamente que sí. Esto simplemente es una ley que trata de identificar los problemas, de visibilizarlos, porque hasta ahora en la sociedad han estado invisibilizados o han estado naturalizados, y por eso no se los nombraba o no se los identificaba, y por lo tanto es un avance, es un gran avance esta ley, pero no va a solucionar un problema que es un problema de fondo y que tiene multicausalidades", expresó.