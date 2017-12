Rebaja de las comisiones de AFAP es “extractiva y popular, a lo Robin Hood” Los topes a las comisiones de administración de las AFAP que acordaron los diputados del FA para modificar el proyecto de ley para los cincuentones podrían eliminar en el futuro a las AFAPs privadas del sistema, dijo a No toquen nada el gerente general de AFAP Sura y presidente de la Asociación de AFAPs privadas, Sebastián Peaguda.

Actualizado: 14 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

"Si el que tiene menor comisión también es el que tiene mayor escala se genera una competencia un poco deslear donde las más grandes pueden empezar a depredar a los chicos en base a la capacidad de su escala", dijo.

"Es súper interesante conocer cuál es la visión de largo plazo, si es un sistema nacionalizado de seguridad social de vuelta, por más que no sea reparto pero sea nacionalizado, y dirigido en base a alguien del estado, con un comportamiento distinto del descentralizado, o si se da un mercado con competencia privada donde eso tiene valor y visión de futuro"; agregó.

El acuerdo alcanzado por la bancada del FA incluye una limitación de las comisiones que pueden cobrar las AFAP en un 50% por encima de la más barata, que desde hace mucho tiempo es la de República AFAP.

Peaguda cuestionó esta mañana la forma y los tiempos en los que se tomó esta decisión de regulación del sistema de seguridad social.

"Si esa participación más grande fuera un privado, ¿sería tan cómodo para cualquiera en el gobierno de decir algo de este estilo? No, porque uno se toma más cuidado, porque dice 'cómo lo va a hacer' y 'tendrá todos los cuidados para hacerlo', y ya pasó en el de los medios, de 'no habrá que ponerle un tope a su participación del mercado porque si se llega a comportar mal y no respeta lo que es conveniene para el sistema en total', de que esté desconcentrado para que no sea solamente un acto con el dinero de todos los trabajadores uruguayos invirtiendo básicamente con una única visión y no con una visión descentralizada. Poner topes a un precio sin poner topes a otras cosas es parte de haber dado una discusión de 96 horas.

El presidente de ANAFAP dijo a NTN que solicitó una reunión al ministro de Economía para acceder a la visión de futuro del gobierno sobre el sistema de seguridad social y señaló que es necesario que el gobierno explicite cuál es su visión sobre este tema.

"Lo que el presidente Vázquez dijo hace un tiempo fue que el Sistema de Seguridad Social necesitaba una reforma, todos estábamos preparados para empezar a hablar de la reforma que se necesitaba en seguridad social, y creo que el tema de las comisiones era un solo parámetro que tiene eso de atractivo y popular, que parece Robin Hood, agarrar y sacar y poner en manos de todos este ingreso, que está bien, si se ve como una cosa deseable hay que acompasarse a los cambios, no hace falta poner el revisionismo, pero básicamente lo que hay que tener claro es hacia dónde vamos y que sea declarado de manera unánime como una visión de gobierno", señaló.