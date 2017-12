En enero se sabrá si hay o no planta regasificadora “La empresa Petrobras está jugando con la definición sobre si habrá o no planta regasificadora”, dijo a No Toquen Nada Alejandro Acosta, integrante del sindicato de empleados del gas.

Actualizado: 14 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

Adhoc ©Pablo Vignali