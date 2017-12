Las “sombras” del crecimiento del PBI Alfonso Capurro, economista de CPA, explicó a No toquen nada por qué ven “fragilidad” en el crecimiento de la economía uruguaya más allá de que “sigue creciendo a buen ritmo”.

15 de Diciembre de 2017

"Desde el punto de vista sectorial el crecimiento es asimétrico, o sea que no es del todo robusto, hay sectores que crecen y hay sectores que no les va tan bien. Los que más crecen y siguen impulsando el crecimiento son Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, y también ahora el Comercio y el Turismo. Y los sectores que no les está yendo tan bien son principalmente el Agro, la Industria y la Construción, ese patrón se ha mantenido en el último año", señaló Capurro.

"Una de las principales preocupaciones o de las sombras de este proceso de crecimiento del último año y medio es que la economía crece sin inversión y sin generar empleo, esto es una fragilidad. En particular el tema de la inversión hace cuestionarse durante cuánto tiempo puede seguir este proceso", agregó el economista.

Capurro explicó también por qué los datos del tercer trimestre que muestran un menor ritmo de crecimiento que en la primera parte del año podrían llevar a una corrección a la baja de las proyecciones de CPA que en este momento marcan un 3,2% para este año y un 3,1% para 2018

"Luego de una primera mitad el año muy buena, tanto las tasas interanuales de crecimient como las tasas trimestrales en tendencia ciclo depuradas a efectos estacionales están mostrando un menor impulso de la economía. Es como que la economía va perdiendo inercia y esto nos podría llevar a corregir las proyecciones del año que viene a la baja. Esa menor inercia en principio se contrapone con una mejora de los fundamentos de la región. Si esto fuera un auto, va perdiendo velocidad pero a su vez esperamos que haya alguna otra bajada o algún otro impulso por factores externos el año que viene", señaló.