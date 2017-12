Mensaje sobre prevención del cáncer con más incidencia en el país no llega a la gente La dermatóloga Alejandra Larre Borges dijo que no se está llegando a la población con el mensaje sobre los cuidados para prevenir el cáncer de piel.

Actualizado: 15 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

El cáncer de piel es el de mayor incidencia en Uruguay, según datos presentados por el Ministerio de Salud Pública en enero de 2017. En nuestro país mueren más de dos personas por semana por esta enfermedad y se diagnostican 2.255 casos al año.

La dermatóloga Alejandra Larre Borges dijo en entrevista con No Toquen Nada que no se está llegando a la población con el mensaje sobre los cuidados para prevenir el cáncer de piel y puso como ejemplo la franja horaria entre las 11 y las 16 horas, en las que una persona no debería exponerse al sol y sin embargo muchas lo hacen.

“La sensación es que no estamos dando el mensaje de la forma correcta, creo que si la gente recibiera el mensaje como lo tiene que recibir, probablemente, no iría a esas horas. Creo que somos nosotros los que estamos dando un mensaje fragmentado y desorganizado. Hay países como Australia, que en base a campañas de prevención lograron que la gente no se exponga en esas horas y así lograron disminuir la incidencia del cáncer con mayor incidencia en todo el mundo”, explicó.

Larre Borges también creó la Unidad de Lesiones Pigmentadas en la Universidad de la República, donde se dedican a investigar cómo se diagnostica el cáncer de piel en Uruguay para generar mejores condiciones de detección temprana.

La dermatóloga citó uno de los estudios que hicieron para comparar dos instituciones, una pública y otra privada.

Según los datos recabados, en el público la mitad de los cáncer de piel eran diagnosticado por los pacientes, mientras que a nivel privado el 66% era diagnosticado por el dermatólogo.

“Esto nos hace ver que debemos entrenar más a la gente a buscar lesiones ¿Cuál es la contrapartida de esto público versus privado? La contrapartida es que a nivel público los melanomas eran diagnosticados en estadios mucho más avanzado y a nivel privado más temprano ¿Qué está pasando? Hay poco acceso a nivel público, probablemente. Hay poca referencia de los pacientes a los dermatólogos, hay poco conocimiento del tema. Entonces, hay una población que estamos dejando de lado, que es la que se atiende en el sector público”

Larre Borges destacó la importancia que tiene el diagnóstico temprano para “salvar vidas”. “No hay nada más importante que eso, pero después ahorraríamos muchos recursos al sistema nacional de salud porque un melanoma diagnosticado en estadios tempranos tiene un costo de tratamiento de 6.000 pesos, pero en estadios tardíos, si le agregamos las nuevas drogas, tiene un costo anual de más de 100.000 dólares”, afirmó.