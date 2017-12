May gana impulso para el Brexit, pero le esperan grandes batallas Tras varios meses turbulentos en los que algunos pronosticaron que la primera ministra británica no seguiría en el cargo hasta Navidad, Theresa May volvió al Reino Unido después de la cumbre europea con noticias positivas sobre el Brexit, que le ofrecen una tregua de corta duración.

Actualizado: 16 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

Theresa May (AFP)