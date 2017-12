La llamada telefónica clave en la causa de Lorenzo y Calloia Una llamada telefónica entre el expresidente del Banco República, Fernando Calloia, y el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, fue central en la causa que terminó con la condena de uno y la absolución del otro.

Actualizado: 19 de Diciembre de 2017 | Por: Emiliano Zecca

El expresidente del Banco República fue condenado por la justicia uruguaya y el exministro de Economía y Finanzas fue absuelto de la acusación de abuso de funciones.

En el juicio, la defensa de Calloia argumentó que el ex presidente del Banco República tenía el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas cuando otorgó el aval a Cosmo para participar del remate de los aviones de Pluna. Ese respaldo habría sido por una llamada telefónica que le hizo Lorenzo.

Calloia relató que primero recibió una comunicación telefónica del ministro de Economía y Finanzas. Después, recabó la opinión de los otros dos directores del banco, que le dieron su consentimiento, y cuando se cumplió la operación, el directorio aprobó lo realizado. “Se juzga como conducta individual una decisión que constituye un acto orgánico, un acto administrativo”, aseguró su defensa.

Por su parte, la defensa de Lorenzo sostuvo que la llamada telefónica fue para comunicarle que el empresario Juan Carlos López Mena iba a acercar a la institución una empresa interesada en participar en la subasta y si ello ocurría, le solicitaba que “hiciera los máximos esfuerzos que tuviera a su alcance para emitir ese aval en particular”.

Lorenzo explicó que se trató de un pedido y no de una orden, por la que se solicitó a Calloia que sea “flexible” en la exigencia de los requisitos habituales para el manejo de riesgos inherentes en estas operaciones. Cuando explicó el término “flexible”, el exministro sostuvo que se refirió a que la emisión de avales en presencia de actores que no tienen historia crediticia local ni respaldos locales, como era el caso de Cosmo, podía implicar que hubiera problemas de documentación pendientes y que ellos estaban trabajando para asegurar la concurrencia del mayor número de oferentes.

“Yo le digo al Presidente del Banco República que el Sr. López Mena me dijo en presencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que una empresa se acercaría a tramitar un aval al banco. Quiero aclarar que esta información que le transmití a Calloia estaba también afectada por esta desconfianza y prudencia que tenía con respecto a todo lo que se me decía, yo no tenía la seguridad de que eso fuera a ocurrir. Si eso ocurría fue solicité que hiciera los máximos esfuerzos que tuviera a su alcance para emitir ese aval en particular”, declaró Lorenzo. Además, el ex ministro aclaró que “no tenía la autoridad para inmiscuirse en la toma de decisiones en materia de una operación de crédito contra garantía y que el Presidente del Banco República jamás hubiera otorgado una garantía de mantenimiento de oferta solo porque él se lo hubiera solicitado”.

La defensa de Lorenzo consideró que el ministro no tenía ninguna facultad legal ni autoridad directa sobre el director o cualquier funcionario del banco. El “factor decisivo” para conceder el aval no fue solo la llamada telefónica, sino “la directa intervención en su trámite del Sr. Juan Carlos López Mena y que fue a él a quien el Banco finalmente le otorgó el aval. Esto es indiscutible si se tiene en cuenta que quien asumió el pago de la garantía del aval concedido a la empresa Cosmo, ante el incumplimiento por la Aseguradora Boston, fue el nombrado empresario”.

La jueza le dio la razón al planteo de la defensa de Lorenzo en su sentencia y le cuestionó a Calloia que no exigió la presentación de contragarantías, a pesar que la empresa Cosmo no era cliente del banco y no era conocida en el mercado regional. “Si bien el referente era cliente del banco, el Sr. López Mena, la empresa no lo era y sin embargo, no se le exigió la documentación mínima necesaria y no se obtuvo información siquiera de carácter primario, respecto de la solvencia de la Empresa. Y aún a la fecha de aprobación del otorgamiento del aval, días después de la subasta, la información y documentación con que se contaba también era insuficiente (…) El Gerente Ejecutivo de División Empresas del BROU, Sr. Raúl García, le informó al Ec. Calloia las condiciones planteadas por el solicitante del aval y que al ser una firma extranjera sin antecedentes en el Banco, de la que se contaba con muy poca información y sin ofrecer garantía alguna, no podía ser considerada. Sin embargo, el imputado le indicó que era de interés nacional y que además de su consentimiento, contaba con el de los Directores necesarios para el otorgamiento del aval. Así fue que Calvo Sánchez se presentó a la subasta con el documento que le otorgaba un aval por más de trece millones de dólares, pese a no cumplir con los requisitos mínimos para que se le otorgara esa garantía”, explica Mainard en su sentencia.

El aval que pagó López Mena

El aval otorgado por el Banco República por 13.500.000 de dólares a la empresa Cosmo fue para que participe de la subasta de los aviones de Pluna el 1 de octubre de 2012. En ese remate, Hernán Calvo Sánchez levantó la mano y se llevó los aviones por 137 millones de dólares como representante de Cosmo.



Al caerse la subasta, en marzo de 2013, López Mena aceptó pagar el aval y el ministerio de Economía y Finanzas se comprometió a "no tener nada más que reclamar" al Banco de la República, ni a ninguna otra persona física o jurídica, por ningún concepto, directa o indirectamente vinculado con el otorgamiento del aval, una vez que el banco efectivice su pago al Fideicomiso.

El convenio contemplaba un pago inicial de 888.516 dólares y el saldo en ocho cuotas iguales y consecutivas de 1.600.000 dólares.



El delito de abuso de funciones

Este delito está previsto por el articulo 162 del Código Penal, el cual se establece que “el funcionario público que con abuso de cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de diez a 3.000 UR”.