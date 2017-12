Goes ganó el clásico ante Aguada Goes le ganó a Aguada 80 a 73 con una sólida actuación colectiva y dos extranjeros desnivelantes.

Actualizado: 20 de Diciembre de 2017

En una noche en la que jugó a gran nivel y a su rival no le salió nada, Goes se llevó el clásico del básquetbol uruguayo. El Misionero, que venía último en la tabla, salió a la cancha intenso, concentrado y decidido. En base a una sólida defensa en primera línea y dos extranjeros dominantes tuvo el control en buena parte del juego.

Aguada peleó siempre pero ante cada reacción Goes respondió firme y consistente. El rojiverede extrañó mucho a Smith, no jugó por estar lesionado, y sintió el bajo nivel de Demian Álvarez quien estuvo errático y muy bien marcado por Brian García.

Goes se llevó el primer cuarto por nueve puntos con un juego basado en atacar la pintura. Destacaron las penetraciones de García y la presencia de sus extranjeros. Aguada respondió con triples para pasar por primera vez a mediados del segundo cuarto. Sin embargo, el Misionero recuperó el control y al descanso se fueron iguales. En el tercer período Goes sacó diez puntos y en el último cuarto liquidó el juego. A su predominio en la pintura y la intensidad en la marca le sumó los rompimientos de Sebastián Vázquez y Alejandro Acosta y el goleo de Santiago Wohlwend, un base de 20 años que terminó con tres de cuatro en triples. A falta de cuatro minutos por jugar Goes llegó a tener 22 de ventaja. El aguatero hizo el último esfuerzo y si bien se pudo acercar el juego estaba cerrado.

Los extranjeros de Goes fueron figuras. Rick Jackson jugó los 40 minutos y aportó 18 puntos y 14 rebotes mientras que Kwame Alexander hizo 18 puntos y bajó 12 rebotes. Además , seis jugadores del equipo terminaron con doble dígito en puntos.

En Aguada el mejor fue Federico Bavosi. El base terminó con 21 puntos y cargó todo lo que pudo con un equipo que tuvo una noche fatal.