Magic e Isiah hacen las paces entre lágrimas Magic Johnson e Isiah Thomas, estrellas y leyendas de la NBA en los 80, pusieron fin a una enemistad de 26 años con un encuentro conmovedor.

Actualizado: 20 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

Frente a frente. Con las cámaras y el micrófono encendido y las siete copas de campeones de NBA que ganaron durante sus carreras como escenografía. Así, Magic e Isiah saldaron una vieja enemistad.

La charla fue retransmitida por la televisión oficial de la NBA. Ahí estaban rodeados por los cinco títulos que Magic ganó con Los Angeles Lakers y los dos de Thomas obtuvo con Detroit Pistons.

“Permíteme disculparme si te hice daño. Dios es bueno por volver a unirnos”, dijo Magic mientras Isiah lloraba. Luego se dieron un fuerte abrazo.

Johnson y Thomas fueron buenos amigos durante la mayor parte de sus carreras en la NBA. Sin embargo la noticia de que el jugador de los Lakers estaba infectado por al VIH generó una fuerte polémica que los separó. En el libro When the Game Was Ours [Cuando el juego era nuestro], que Magic escribió junto con Larry Bird, el jugador de los Lakers reconoció que existió un veto a Isiah Thomas en el Dream Team que compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona '92, después de que el base de los Pistons cuestionara la sexualidad de Johnson.