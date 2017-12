Bordaberry pidó un “comisionado ambiental” para el Parlamento tras prohibición del fracking La Cámara de Senadores votó por unanimidad la prohibición por cuatro años del fracking, una técnica de fractura hidráulica del subsuelo que se utiliza hace décadas en la industria petrolera para aumentar la productividad de pozos maduros y más recientemente para la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Actualizado: 20 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

El texto crea una Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNECT) para evaluar si la moratoria por cuatro años continúa.

Algunos legisladores del Partido Nacional pretendían una prohibición a largo plazo. Carol Aviaga dijo que se tiene una mirada corta.

“Creemos que el proyecto no contempla la planificación a largo plazo porque pone una moratoria a cuatro años. En estos temas el país tiene que de una vez por todas dejar de ser cortoplacista, pensar más allá de una elección, más allá de un período electoral”, dijo.

Álvaro Delgado dijo que de cualquier manera el proyecto es garantista. “No podemos negarnos a estudiar avances tecnológicos, después veremos, pero mientras tanto esta moratoria en realidad utiliza la palabra prohibición y nos da garantías a todos”, señaló.

El senador colorado Pedro Bordaberry discrepó con la idea de prohibirlo y dijo que hay poca información. “Hay quienes dicen que hay que prohibirlo, ya. Yo me pregunto si tenemos toda la información. No la tiene Estados Unidos, no la tiene Francia, no la tiene Gran Bretaña y nosotros acá estamos diciendo prohibámoslo para siempre. No parece lógico. Prohibámoslo por cuatro años, juntemos la información y soberanamente el próximo parlamento, si la información dice que el fracking causa daño, lo prohibirá”, opinó.

Bordaberry sugirió un comisionado parlamentario para el ambiente como hay para las cárceles.

“Yo creo que acá hay una carencia en el Parlamento en cuanto al conocimiento que tenemos en temas ambientales. Viene uno y nos dice con al agua está pasando tal cosa y salimos todos. Viene otro y nos dice que con el fracking tal cosa... Nos falta alguien que haya un seguimiento y nos informe a los legisladores realmente lo que está pasando con el ambiente. En Nueva Zelanda hay un comisionado parlamentario para el ambiente”, refirió.