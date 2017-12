“Legend” de Bob Marley bate récord entre los más vendidos en EEUU​ El álbum "Legend", de Bob Marley and the Wailers, una colección póstuma de éxitos que consolidó la leyenda de este icono del reggae, alcanzó un récord histórico al cumplir 500 semanas en la lista de superventas estadounidense.

Actualizado: 23 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

La recopilación, lanzada por primera vez en 1984, se situó en el número 170 de la última lista de superventas Billboard 200 la semana del 14 de diciembre, según el servicio Nielsen Music tras la publicación de la lista completa.

"Legend" consolida así su plaza como el segundo álbum con más semanas no consecutivas que figura en dicha lista, precedido solamente por el trabajo de Pink Floyd "The Dark Side of the Moon", que ha permanecido en la clasificación 934 semanas desde 1973, y que, en la última clasificación, ocupa la plaza 196.

"Legend", lanzado tres años después de la muerte de Marley a los 36 años, presenta los temas más conocidos del artista jamaicano, incluyendo "Get Up, Stand Up" "No Woman, No Cry" y "Redemption Song".

El álbum, que llevó a Marley a las generaciones más jóvenes que no lo conocieron en vida, vendió más de 15 millones de copias en Estados Unidos pero no entró en la lista de los 10 más vendidos hasta 2014, tras una venta en línea.

En Reino Unido, "Legend" se mantuvo 12 semanas número uno y un total de 803 semanas en el Top 100, guardando una estrecha distancia con los grandes éxitos de Abba y Queen.

(AFP)