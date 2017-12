Los riesgos del uso de fuegos artificiales El doctor Javier Prego, jefe del Departamento de Emergencia Pediátrica del Pereira Rossell, dijo en No toquen nada que a pesar de la prohibición todavía circula en Uruguay un tipo de fuego artificial conocido como “megabomba” o “superpetardo”. Este dispositivo, por su gran carga de pólvora y por problemas de diseño es responsable de muchas lesiones graves con consecuencias permanentes sufridas por niños en los últimos años.

Actualizado: 24 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

Prego comentó también el tipo de lesiones que suelen aparecer en las emergencias pediátricas a causa del uso de fuegos artificiales en las fiestas de diciembre.

“Hay centenares de niños que se lesionan. Habitualmente son quemaduras en las zonas más frecuentes, producidas por estos dispositivos. En ocasiones se dan algunas explosiones no tan severas que también producen lesiones y otro problema que también se genera son las lesiones oculares porque -sobre todo los que generan chispas- pueden lesionar los ojos. Los oftalmólogos nos han comentado sobre el aumento de lesiones oftalmológicas”, dijo Prego.

Según el médico, la población en general sigue viendo estos incidentes como accidentes fortuitos, algo que debería cambiar para prevenir mejor las lesiones.

“Desde el punto de vista del lenguaje médico y lo que propone la OMS es no utilizar el término accidentes sino hablar de lesiones o injurias intencionales o no, pero no accidentales. El término accidental indica que fue algo fortuito, que no podía ser previsible. Se ha establecido que estas lesiones o injurias tienen un patrón de comportamiento que es igual al de una enfermedad y hay que analizarlas con esa visión”, mencionó.

El jefe del Departamento de Emergencia Pediátrica del Pereira Rossell también dijo que en caso de lesiones con fuegos artificiales “lo que hay que hacer es enfriar con agua de la canilla, no tiene por qué ser un agua helada con hielos, y durante varios minutos porque el calor penetra y se profundiza y lleva tiempo que el agua penetre y enfríe”.

También dijo que hay que evitar colocar cremas y emplastes, ya que a veces con la intención de querer curar al herido se le pone pasta de dientes u otros productos que dificultarán la asistencia del médico, quien tendrá que retirar eso, generando más dolor en el paciente. “Lo que se recomienda enfriar durante varios minutos, diez minutos y, en todo caso, darle un analgésico”, añadió.

Prego dijo que Uruguay ha evolucionado cultural y socialmente en este tema pero que todavía falta mucho camino por recorrer.

“Si uno se retrotrae a 20 años atrás, no usábamos cinturones de seguridad en los vehículos y los niños no usaban sistema de retención infantil. Hoy, eso se está cumpliendo cada vez mejor. Respecto a este tema también tenemos que ir mejorando como sociedad. Hay países que lo han controlado o regulado y de esa forma también se realiza el espectáculo, ya que a la mayoría de la población le gusta ver los juegos artificiales, pero creo que como sociedad tenemos que crecer madurar e ir cambiando a medida que vamos viendo cuáles son las mejores formas”, dijo el médico.