“No podemos decir que haya sido un buen año” "No levantamos la copa este año con satisfacción y el deber cumplido", dijo Luis Lacalle Pou en un balance de 2017 publicado este miércoles.

Actualizado: 27 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

"Lamentablemente no podemos decir que haya sido un buen año. A pesar de que el Uruguay creció, miles de uruguayos han perdido su fuente de trabajo. Parece ilógico que en una economía que aparentemente está mejor, que aparentemente sigue creciendo, tengamos todavía destrucción de empleo, y en actividades que crecen pero destruyen empleo. Un uruguayo sin trabajo es una familia que no puede pagar sus cuentes, que no se puede mantener, que no tiene una vida digna", dijo Lacalle Pou en su audición que publica en internet.

El 2017 fue "un año que termina con mucha violencia, con noticias que hace no mucho tiempo llamaban la atención". "Nos estamos acostumbrando a una actividad delictiva propia de países violentos", opinó.

"No solo tenemos la ineficacia y la incapacidad de este gobierno y del Ministerio del Interior de repeler las agresiones, de generar más seguridad ciudadana, sino la irresponsabilidad constante de echarle la culpa a todo el mundo menos a una gestión de gobierno", agregó.

"El fin último de un gobierno es asegurar la paz ciudadana y no lo han logrado", afirmó el legislador.

"No levantamos la copa este año con satisfacción y el deber cumplido", reconoció.

"Aquellos que supuestamente eran los dueños o portadores de la sensibilidad se han convertido en los más economicistas, mercantilistas, y todo tiene precio y una cuantía económica, y poco se habla de la felicidad de los individuos y del desarrollo y la libertad de los uruguayos", criticó Lacalle.