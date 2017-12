Lasa cerró el año en la elite Con su clasificación a la final del Mundial de Atletismo, Emiliano Lasa se consolidó como un atleta de primer nivel. “Eso no lo había sentido antes, me deja contento y me motiva mucho para todo lo que se viene”, dijo a 180.

Actualizado: 30 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

AFP