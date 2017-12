Los goles de Cavani dejaron en segundo plano la polémica con Neymar Edinson Cavani anotó 53 goles durante el año calendario 2017, los mismos que Cristiano Ronaldo y uno menos que Lionel Messi. Además, fue el máximo goleador uruguayo en las Eliminatorias.

Actualizado: 30 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

En base a constancia, compromiso y sacrificio, Edinson Cavani se convirtió en una estrella mundial. Y en 2017 lo ratificó. Termina el año con 53 goles, apenas superado por Messi que anotó de penal en el clásico español y a la misma altura que Cristiano y Robert Lewandowski.

Su primera prueba en Montevideo fue en Liverpool. Vino de Salto pero no se adaptó. Las cosas de la vida le dieron otra oportunidad. Su hermano, Walter Guglielmone, estaba en el plantel de Danubio y le consiguió una prueba. Cavani se aferró a ella. Volvió a la capital para convertirse en futbolista profesional y con los años ser un delantero de elite.

Brilló en Palermo y en Napoli, fue goleador del Calcio, pasó al PSG en una cifra record y en 2016 anotó 49 goles en 50 partidos. Además, se convirtió en el goleador histórico del equipo francés en Champions, superando a Zlatan Ibrahimovic, a quien también está a punto de superar en goles anotados en todas las competencias.

Con un golazo ante Caen el 20 de diciembre Cavani llegó a 155 goles en 224 partidos desde que el PSG se lo compró al Napoli en el verano de 2013 a cambio de 65 millones de euros.

Ibrahimovic marcó 156 goles en 180 partidos durante sus cuatro temporadas con el cuadro parisino.

Tras la partida del sueco, Cavani se convirtió en la máxima estrella del equipo en 2016. Y cumplió con actuaciones y goles. A comienzo de esta temporada el club pagó 222 millones de euros por Neymar y el brasileño llegó para ser el dueño del cuadro. Pocos partidos pasaron hasta que tuvieron el primer incidente. Cavani tomó la pelota para rematar un penal, Neymar se la quiso sacar, Dani Alves salió en defensa de su compatriota y las imágenes recorrieron el mundo.

Algunos días después Cavani posteó una foto junto a Neymar y la frase simplemente fútbol.

“En el fútbol pasan muchas cosas, pero lo único que cuenta es jugar al fútbol. Después hay desacuerdos, personas que son buena gente, otras que son mala gente. Hay un millón de cosas que pasan en el fútbol que no precisa que uno esté de acuerdo con todo. Si estamos para jugar al fútbol. Son cosas que pasan en el fútbol porque es simplemente fútbol que se solucionan con una charla, a veces hablando más fuerte, a veces en amistad, hablando en el grupo o un entrenador. Son cosas que pasan en el fútbol y no cambian nada aunque terminen en una bola gigante. No precisas ser amigo, salir a cenar, salir en familia. Los puntos clave del futbolista para que sea respetuoso y profesional es dar lo mejor por el compañero ya sea un entrenamiento o un partido. Así no te lleves, así no tengas relación, ahí adentro hay que jugar por una camiseta y es lo único que cuenta”, dijo Cavani a 180.

Las Eliminatorias

Cavani fue el goleador de la selección uruguaya en la Eliminatoria y en 2018 jugará su cuarto Mundial. Terminó el torneo clasificatorio con diez goles. Hizo seis de jugada, tres de cabeza y uno de penal. Eso a pesar de que una sanción le impidió jugar las dos primeras fechas.

Jamás puso reparos para jugar donde Tabárez lo pusiera, estuvo siempre que se lo necesitó, incluso contra Chile en Santiago durante la Copa América 2015, en un partido en el que pidió jugar a pesar de un problema familiar que lo tenía perturbado.

No le fue fácil ganarse el cariño de la gente. Lo hizo a partir de su adhesión, de no faltar casi nunca y de marcar goles trascendentes.

Alguna vez Tabárez comentó que no podía decirle que estuviera en un lugar porque su exuberancia física y su forma de concebir el juego hacían imposible que se quedara solo cerca del área.