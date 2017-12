Un año de música Desde Caetano Veloso a Joaquín Sabina, pasando por Papina de Palma, La Vela Puerca, el Cuarteto de Nos y Trotsky Vengarán, entre muchos otros, un repaso a un año de entrevistas a artistas nacionales e internacionales.

Actualizado: 30 de Diciembre de 2017 | Por: Redacción 180

La Vela y 20 años de canciones que se agigantan. Dos integrantes de La Vela Puerca presentaron a 180 el DVD que registra el show con el que celebraron 20 años de vida y hablaron de las cosas que hicieron posible estas dos décadas de canciones de las que “tienen que hacerse cargo” y tocar “con orgullo”.

La voz embrujada de Sabina superó la tormenta en Montevideo. El 14 de diciembre Joaquín Sabina cerró su gira por la región presentándose junto a su banda en el Estadio Centenario ante una tribuna Olímpica casi colmada.

Sabina lo niega todo en Uruguay, el país donde tiene “más éxito”. La nostalgia de la noche, los nuevos bríos que le dio “Lo niego todo”, su último disco, su relación con Uruguay y la crisis en Cataluña. Joaquín Sabina llegó a Montevideo y 48 horas antes de su concierto abrió la carpeta que ha definido su personaje y su música.

Las imágenes del show de Maluma en Montevideo. Las mejores fotos del show del cantante colombiano Maluma en el Velódromo Municipal.

Once Tiros sacó de un búnker su disco más rockero. Once Tiros lanzó en diciembre de 2016 su quinto disco de estudio, “Bunker”, el primero en cinco años. Su vocalista Pablo Silvera dijo a 180 que no es un disco tan ecléctico como los otros. Lo definió como mucho más rockero, con un nombre que apela al refugio imaginario de la banda donde resguardan sus sueños y resisten a la debilidad de la industria.

Las imágenes del Montevideo Rock. Entre viernes 1 y sábado 2 de diciembre se llevó a cabo el festival Montevideo Rock en la Rural del Prado, con los principales artistas del género presentándose en vivo ante más de 18.000 espectadores cada noche.

Nahual: “fui mi propia radio, todos los días me escuchaban 400 personas en los ómnibus”. Nahual se presentó el sábado 29 de julio en la Sala Zitarrosa por primera vez. El encargado de ese proyecto musical, Santiago Cossarini, es argentino, empezó a cantar en los ómnibus de Montevideo hace 15 años y de forma gradual se hizo un lugar en los escenarios.

Un Apocalipsis Zombie para abrir la cabeza y hacer pensar. Roberto Musso liberó de su mente a una decena de bestias que formaron las canciones del último CD de El Cuarteto de Nos, “Apocalipsis Zombie”. En entrevista con 180, Musso, compositor, guitarrista y vocalista del grupo, y Santiago Marrero, tecladista, hablaron sobre el significado de estas bestias como metáforas de nuestra sociedad, los pocos riesgos que toma el rock en la actualidad y los niveles de sutileza irónica que manejan en su 15° disco.

“Me niego a hacer música para músicos, la música es para la gente”. Trotsky Vengarán presentó su último disco, “Relajo pero con orden”, el 29 de abril en el Teatro de Verano. Su vocalista, Guillermo Peluffo, dijo a 180 que el CD marca un regreso al punk rock clásico y que cuenta con “una simplicidad que no es de laboratorio”. Además, habló de la esencia frontal de la Trostky, de las críticas al género y de cómo lidian con la sobre interpretación de sus temas.

Vives: su amor por el vallenato y sus ganas de tocar en Montevideo. Carlos Vives habló con No toquen nada sobre de los ocho años en que no hubo "mucho interés" por su música, su amistad con Cavani, los views en YouTube, la versión de Peñarol de "La Bicicleta" y su show en Montevideo, entre otros temas.

Cómo influyeron los Sex Pistols en el rock uruguayo, a 40 años de su disco. Gustavo Parodi, Juan Casanova y Guillermo Peluffo contaron a 180 cómo este grupo los marcó en sus carreras y en sus formas de ver la música.

“El Cuarto” de un cuarentón “recién adaptado”. El lunes 30 de octubre Fabián Marquisio presentó su disco El Cuarto en la Sala Hugo Balzo, del Auditorio del Sodre. Tras el éxito de Villa Azul, disco que reúne las canciones que compuso para su hijo con autismo, el músico vuelve a su carrera “para adultos”.

Papina en busca del oficio de ser (solo) cantautora. Se puede. Papina de Palma siente eso. Lanzó su primer disco, Instantes decisivos, ganó dos Graffiti y se presentó en la Sala Zitarrosa, el 9 de setiembre.

Lucas Sugo: guitarrista por accidente, intérprete por convicción. Informal para sus amigos, con los que se junta a guitarrear en su patio con chorizos a la parrilla, contrasta con el profesionalismo con que trata a su carrera, para la que se preparó desde niño. Con referentes tan dispares como Carlos Gardel, Freddy Mercury o Luis Miguel, Lucas Sugo se abre a nuevos géneros musicales, sin dejar de lado sus raíces en la charanga del interior.

Alfonsina y sus “pactos” con lo que quiere hacer. Su voz y estilo destacan en medio de las nuevas y muy buenas cantantes que tiene la música uruguaya. Antes poetiza que intérprete, Alfonsina presentó su segundo disco, Pactos, el 22 de setiembre en La Trastienda.

Martino, “Libre” y en busca de alternativas para “hacer que suceda”. El viernes 2 de junio, Diego Martino lanzó una nueva etapa de su carrera solista. El exHerford presentó un adelanto de su segundo disco en la Sala Hugo Balzo, del Sodre, previo a una gira nacional. Un proceso que comenzó deprimido porque no estaba tocando. “Basta de lamentarme”, se dijo, y ordenó “el impulso” para poder hacer lo que ama: la música.

Lebón: la guitarra como psicóloga y la suerte de ser tonto. El mítico músico argentino David Lebón estuvo en la sala “Medio y Medio” de Punta del Este presentando su último CD, “Encuentro supremo”. En entrevista con 180 habló sobre sus siete años sin grabar un disco, la guitarra “leboniana” y su aversión a la política partidaria, mezclada con su amistad con Macri.

Una nueva visión del candombe con una mujer al frente. “La Andunda” es la única orquesta de candombe del país liderada por una mujer: la cantante, compositora y directora, Ángela Alves. El grupo explora el género desde sus raíces, integrando una marimba o un udu nigeriano, y apostando a melodías con identidad propia en la que la diversidad de sonidos crea un peculiar diálogo entre los tambores y el resto de los instrumentos.

“Ojalá las mujeres se atrevan a escribir tangos, yo los cantaría”. Tabaré Leyton habló con 180 de su nuevo disco, “Vivo por el tango”.

Caetano Veloso: “Montevideo es el costado dulce del Plata”. Tocar en Uruguay, el samba a sus cien años de vida, el momento “sombrío” de Brasil, la razón de su “reserva de optimismo”, la relación con Gil. En la semana en que se presentó en Montevideo, esta vez al lado de la sambista carioca Teresa Cristina, Caetano Veloso conversó sobre estos y otros temas con No Toquen Nada y 180.

La vuelta de Mateo x 6, lo más cercano a ver al mito en vivo. Tras tres años, Mateo x 6 volvió a los escenarios el 19 de julio en el Teatro Solís. Los seis reconocidos artistas nacionales que llevan adelante este espectáculo de canciones de Eduardo Mateo presentaron su disco en vivo. Uno de ellos, Ney Peraza, dijo a 180 que las canciones de Mateo “nunca estuvieron ni estarán de moda pero siempre van a estar vigentes”.