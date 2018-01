Famosos critican a youtuber por filmar cuerpo de un hombre que se suicidó Logan Paul, un joven youtuber con millones de seguidores, filmó un cadáver de una persona que se suicidó y recibió miles de críticas

Actualizado: 02 de Enero de 2018 | Por: Redacción 180

El youtuber de 22 años visitó el "Bosque Suicida Japonés", en el monte Fuji, donde encontró el cadáver de un hombre. En ese momento decidió filmarlo y subirlo a su canal.

"Este es el vlog más real que he publicado en este canal. Creo que esto marca, definitivamente, un momento en la historia de YouTube", escribió.

En el video Logan Paul se acerca al cadáver y le pregunta si está vivo. Algunas horas después decidió borrar el video y escribió una carta disculpándose.

El joven supera los 15 millones de suscriptores en YouTube, tiene más de 16 millones de seguidores en Instagram y es seguido por casi cuatro millones de personas en Twitter.

En las últimas horas el youtuber recibió todo tipo de críticas en las redes sociales, incluyendo las de varios famosos.

Aaron Paul, actor de la serie Breaking Bad, le escribió que le "da asco". "No puedo creer que tanta joven te siga. Es triste. Sos pura basura. El suicido no es una broma", expresó.

How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell.



Sophie Turner, estrella de Game of Thrones, le dijo "sos un idiota" y agregó: "No mereces el éxito (visitas) que tienes. Le pido a Dios que nunca experimentes algo similar a lo que vivió ese hombre".

@LoganPaul You’re an idiot. You’re not raising awareness. You’re mocking. I can’t believe how self-praising your “apology” is. You don’t deserve the success (views) you have. I pray to God you never have to experience anything like that man did. — Sophie Turner (@SophieT) 2 de enero de 2018