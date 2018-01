David Silva revela que se perdió partidos por nacimiento prematuro de su hijo El futbolista español David Silva explicó este miércoles que las razones personales por las que se perdió tres partidos de su equipo, el Manchester City inglés, fueron el nacimiento prematuro de su hijo.

Actualizado: 03 de Enero de 2018 | Por: Redacción 180

"Quiero agradecer a todos las muestras de cariño recibidas estos días", dijo el jugador de 31 años, pieza clave del City de Josep Guardiola que está realizando una muy buena temporada y lidera la liga inglesa con 15 puntos de ventaja sobre el segundo, el Manchester United.

"También (quiero) compartir con ustedes el nacimiento de mi hijo Mateo, que ha tenido lugar de forma prematura extrema y que está superando sus primeros días gracias a la atención del equipo médico", concluyó el jugador canario, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Silva reapareció el martes en la victoria de su equipo ante el Watford por 3-1 tras perderse los partidos ante el Tottenham, el Newcastle y el Crystal Palace.

Con su victoria, el City se mantiene invicto en el campeonato y sólo cedió dos puntos, precisamente en el último partido que Silva se perdió, ante el Palace (0-0).

Guardiola se había limitado a explicar que Silva no jugaba por problemas personales: "Cuando esté preparado, volverá. Pero su vida personal es más importante que cualquier otra situación", dijo el entrenador.

"Es libre de quedarse o marcharse", agregó Guardiola este miércoles. "No es importante si perdemos puntos porque él no esté. No le forzaré nunca. Algunos días estará aquí y otros estará ausente. Dependerá de cómo vaya su familia".

(AFP)