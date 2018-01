Desde las 20:40, Maroñas recibe al Gran Premio Ramírez Este sábado se corre el tradicional Gran Premio José Pedro Ramírez en el Hipódromo de Maroñas, en el que 16 caballos disputarán el máximo trofeo del turf nacional. El periodista Héctor “Puchi” García habló con Verano en DelSol y dio sus favoritos.

Actualizado: 06 de Enero de 2018 | Por: Redacción 180

El GP Ramírez está anunciado para las 20:40 de una extensa jornada de 6 de enero que tendrá, además de otras carreras, diversas actividades culturales para toda la familia.

Se presentarán en vivo: Gabriel Peluffo, Agus Padilla, Catherine Vergnes y la Orquesta Joven de Montevideo. Además, habrá un espectáculo de circo, kermesse, juegos para niños y food trucks. Será transmitido por TNU.

El Gran Premio Ramírez, carrera de 2.400 metros, será la 18ª del día, que comenzó a las 12:25 con Fletcher (1.200 metros) y cierra con Club Hípico de Santiago, de la misma distancia, a las 22:30.

Los favoritos

En entrevista con Verano en DelSol, el periodista especializado en turf Héctor “Puchi” García, dio sus tres predilectos para el Ramírez: Gandhi Di Job, Old Bunch y El Abanderado, en ese orden.

Gandhi Di Job es un caballo brasileño, que ganó la edición de 2016, por lo que va por repetir la corona. Su jockey es Federico F. Píriz. Su principal competidor, tanto para García como para el sitio de Maroñas Entertainment, es Old Bunch, caballo argentino, cuyo jinete es el conocido uruguayo Pablo Falero.

“Según el cuidador, el caballo llega ocho puntos. Si es así, pero creo que va a estar en un poquito menos. Hace 15 meses que no corre, no le gustan los movimientos, y soportó 18 horas de viaje, cuatro horas en cada aduana y eso lo sufrió bastante. Se está reponiendo, pero en el momento de la carrera, contra buenos caballos locales, quizás clave el pico faltando 200 metros y los que lo vengan siguiendo, dependiendo de los primeros tiempos, pueden venir de atrás y ganarle”, dijo García.

Sobre El Abanderado, dijo que ganó el GP Nacional en noviembre y “le gusta venir en el fondo y empezar a correr en los últimos 1.200 o 1.000 metros”.

Entre los otros caballos que corren, García destacó a Ben Hur, “que ganó el Jockey Club, tiene muy buena monta, y si sigue al puntero y no viene a lo loco, puede ganar”; Descocado, que ganó el Pellegrini en noviembre; Piscos Our, ganador del Comparación, carrera previa al Ramírez; Legion Cat, caballo argentino que ganó el Comparación de 2017; y completó los diez que no se pueden dejar afuera con Monje Negro, Robinson Crusoe y Gauche.