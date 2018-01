“Con un paro no se erradicará la violencia” pero “genera conciencia” El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que el paro convocado para este martes "no resuelve" el problema de la violencia pero "apunta a generar conciencia".

Actualizado: 08 de Enero de 2018 | Por: Redacción 180

"Sabemos que con un paro no se erradicará la violencia que se ha instalado en la sociedad, somos conscientes de que es una respuesta inmediata. De todos modos, junto a otras organizaciones sociales comenzamos una campaña con un paro general a partir de las 14 horas del martes que apunta a generar conciencia de que la violencia no puede instalarse en el ser humano", dijo Pereira al portal del PIT-CNT, sobre el paro de este martes que comenzará a las 14 y continuará hasta el final de la jornada.

Se llamó a este paro por algo que "no quisiéramos hacerlo jamás, por el luto que nos producen las recientes muertes violentas", dijo el sindicalista.

"Estamos viviendo una situación de violencia que nos está complicando como sociedad. A modo de ejemplo se puede señalar la muerte de un policía en el cumplimiento de su trabajo el último día del 2017, dejando a su señora y dos hijos. En los primeros días de enero del corriente año se produjeron dos femicidios, lo que nos indica claramente el problema que existe en torno a la violencia de género y las miles de denuncias de violencia doméstica que se registran cada día del año", agregó.

Pereira dijo que también es violencia "el empujón, el insulto, el agravio, la presión psicológica, la violencia física y el extremo más grave que se termina con una vida".

El presidente del PIT-CNT rechazó también "la violencia que se genera dentro del hogar, donde se supone que se debe estar más seguro y protegido que en ninguna parte".

"A esto debemos sumarle la muerte de un taxista a manos de, por lo que se ha dicho, adolescentes de 14 años. Este trabajador del transporte deja también a una familia desamparada. También hay que agregarle la muerte del dirigente del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, el cual es asesinado, por lo que han dicho los compañeros del sindicato, por una persona que ya había amenazado de muerte a varios afiliados a la organización gremial", añadió.

"No podemos ver con indiferencia cuando una madre va y le pega a la maestra de su hijo o a la directora de una escuela. Esto nos tendría que hacer sentir agraviados como sociedad. No podemos mirar de forma indiferente como algunos productores agropecuarios quieren generar odios innecesarios a la hora de que un trabajador agrede a otro trabajador por el reclamo justo de sus haberes y derechos laborales que se han conquistado como producto de años y años de lucha. No se puede mirar para el costado cuando a la hora de llevar adelante un partido de futbol importante en el Uruguay deben participar cientos y cientos de policías para garantizar la seguridad. En el mundo hogareño, sindical, político, etcétera no se pueden dirimir las diferencias a través de la violencia. Siempre se debe apuntar al diálogo y cuando el mismo no funciona a la mediación, no a la violencia", señaló.

Pereira reconoció que un paro "no resuelve un problema, la solución viene a partir de un conjunto de acciones".

A las 13:30 horas de este martes la cúpula de la central sindical brindará una conferencia de prensa.