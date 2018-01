Lucas Pratto, el fichaje más caro de la historia de River El delantero Lucas Pratto se incorporó a River Plate, que pagó casi 12 millones de dólares por su pase, el más elevado en la historia del club.

Actualizado: 10 de Enero de 2018 | Por: Redacción 180

Pratto, de 29 años, quien llegó a River desde el Sao Paulo de Brasil, es uno de los principales refuerzos junto al arquero Franco Armani que llegó desde Atlético Nacional de Medellín, con el que consiguió 13 títulos durante sus siete años en el fútbol colombiano.

"Quiero ganar títulos con River, quiero ganar la Libertadores y sumarme a este equipo, luego si puedo hacer goles y me llaman de la selección argentina, mejor, pero por ahora pienso sólo en esta camiseta", dijo Pratto este martes a la prensa luego de la revisión médica.

"Paguen lo que paguen, la presión es la misma. Todos hicimos el esfuerzo para que pueda hacerse el pase porque (el DT Marcelo) Gallardo siempre me quiso, esta vez sí se pudo", agregó el delantero, que consideró que su paso por el archirrival Boca Juniors no le generará problemas porque fue algo fugaz, además de expresar que se siente identificado mucho más con Vélez Sarsfield.

Pratto fue convocado sin mayor éxito por algunos partidos para el seleccionado argentino en la clasificatoria al Mundial de Rusia-2018 bajo el mando del entonces entrenador Edgardo Bauza.

A lo largo de su carrera profesional, Pratto ha anotado 130 goles en 404 partidos, de los cuales 14 los convirtió en 48 encuentros en el Sao Paulo, su anterior club antes de llegar a River.

Armani, de 31 años, también acordó su llegada a River, y destacó que "esto lo soñé de chico".

"Es el club más grande de la Argentina, tengo que aprovecharlo y quiero prepararme de la mejor manera para enfrentar lo que se viene. Puse mucho de mí. No fue fácil porque Atlético Nacional no me quería vender. Tengo mucha ilusión de estar acá, River es lo máximo para un futbolista", dijo.

Tanto el delantero como el arquero en las próximas horas viajarán a Miami (Estados Unidos) para sumarse a la pretemporada de River, que en 2018 afrontará la disputa de la Copa Libertadores, la Superliga de primera división, la Supercopa Argentina –que definirá en un duelo a todo o nada contra Boca- y la Copa Argentina.

Solo dos partidos con Boca

Pratto comenzó su carrera juvenil en Defensores de Cambaceres (Primera C, cuarta división), pero a los 16 años y por recomendación del legendario Martín Palermo, el máximo artillero de la historia de Boca, pasó al club auriazul, donde consolidó su formación como delantero y se convirtió en una firme promesa, luego de ser goleador en las divisiones juveniles.

Sin embargo, Pratto se vio postergado por el propio Palermo, y comenzó a deambular a préstamo por otros clubes en busca de sumar experiencia, entre ellos Tigre, Unión de Santa Fe y Lynn Oslo, de Noruega.

Regresó a Boca en 2009 para un paso fugaz, ya que sólo disputó dos partidos y no anotó goles, y a mediados de 2010 emigró a Universidad Católica como parte del pase del chileno Gary Medel al club ‘xeneize’.

La carrera de Pratto mudó a Europa, ya que Genova adquirió su ficha, pero allí siempre fue suplente.

Poco después regresó a Argentina para jugar en Vélez, para luego ir a los brasileños Atlético Mineiro y Sao Paulo, antes de decidir su ingreso a River.

AFP