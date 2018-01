Compras web aumentaron 6% en 2017 En 2017 se realizaron 354.558 compras web al exterior, un 6,6% más que en el año anterior, según informó la Dirección Nacional de Aduanas.

Actualizado: 11 de Enero de 2018 | Por: Redacción 180

En 2016 se habían realizado 332.725 compras, 21.833 menos que en 2017.

Los meses en los que se realizaron más compras fueron diciembre (49.748) y enero (34.941).

El promedio de compras mensuales fue de 29.547.

Las cifras corresponden únicamente a los envíos incluidos bajo el Régimen de Franquicias, es decir, de hasta 200 dólares para los envíos recibidos por correo expreso y hasta 50 para los recibidos por correo no expreso. Además no tienen fines comerciales y se pueden hasta tres al año, que no excedan los 20 kilos y deben ser recibidos por personas físicas mayores de edad.

Ver informe de Aduanas