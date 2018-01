Tensa ronda de diálogo entre gobierno y oposición de Venezuela Delegados del gobierno y de la oposición de Venezuela iniciaron este jueves en República Dominicana la tercera ronda de un diálogo cuyo punto álgido son las condiciones electorales para las presidenciales de este año.

Actualizado: 12 de Enero de 2018 | Por: Redacción 180

La cita terminó cerca de la medianoche, sin que las partes ofrecieran declaraciones, y se reanudará el viernes.

El canciller dominicano, Miguel Vargas, y el exjefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, recibieron en la Cancillería a los enviados del presidente Nicolás Maduro y de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

La cita arrancó con clima tenso: el jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, denunció que la oposición pretende "volver al expediente de la violencia", pues un sector de la MUD promete retomar las protestas si el diálogo fracasa.

"Estamos aquí con la mejor de las expectativas, abiertos de corazón, para lograr un acuerdo de convivencia pacífica", dijo Rodríguez, al llegar a la reunión.

Al encuentro acudieron, entre otros, Rodríguez y su hermana Delcy, que preside la Asamblea Constituyente oficialista, así como los diputados opositores Julio Borges y Enrique Márquez.

Maduro expresó en cadena de radio y televisión su deseo de que en esta nueva ronda se logre "un acuerdo preliminar".

"Nuestra delegación lleva instrucciones precisas para avanzar (...) en los acuerdos para dar garantías plenas en la realización de las presidenciales (...) y que la oposición no tenga excusa para salir corriendo y buscar la violencia", señaló el mandatario.

Unas presidenciales "transparentes y justas" son precisamente la principal exigencia de la MUD.

A las tensiones se sumó el asesinato el miércoles de un diputado de la oficialista Asamblea Constituyente, lo que Jorge Rodríguez atribuyó preliminarmente a un "sicariato político".

Las conversaciones se retoman en pleno recrudecimiento de la crisis de Venezuela, país agobiado por la escasez y una inflación de más de 2.000%, que ha detonado en las últimas semanas pequeñas pero múltiples protestas por falta de alimentos.

"Elecciones justas y libres"

La Asamblea Constituyente ordenó a las principales fuerzas de la MUD -Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática- reinscribirse ante el poder electoral para poder disputar las presidenciales, porque se negaron a ir a los comicios municipales de diciembre denunciando un sistema comicial "fraudulento".

El Consejo Nacina Electoral (CNE) anunció este jueves que ese proceso se realizará el 27 y 28 de enero.

Luis Florido, diputado de Voluntad Popular, aseguró que el reconocimiento de los partidos y la renovación del CNE, acusado de servir al gobierno, son puntos vitales para que el diálogo funcione.

"No veo al gobierno muy dadivoso, así que no creo que sea la última ronda, porque no estamos dispuestos a aceptar cualquier acuerdo. Elecciones justas y libres, sin presos, (...), solución a la emergencia humanitaria y la hiperinflación", dijo Florido a la AFP, previo al encuentro.

La Constituyente ordenó en diciembre la excarcelación de 80 opositores, algo considerado insuficiente por la MUD. La ONG Foro Penal precisó a la AFP este jueves que sólo liberaron a 48, y aún quedan 214 "presos políticos".

Por su parte, el gobierno exige que la oposición reconozca a la Constituyente -iniciativa de Maduro que rige el país con poderes absolutos-, y varios de sus funcionarios han asegurado que las presidenciales se realizarán con el mismo poder electoral.

"Sindéresis y seriedad"

Pero las nubes negras no solo se ven en casa: la permanencia de México y Chile como facilitadores podría estar en riesgo.

"En camino a República Dominicana a 'negociación' (...). Si no hay resultados concretos y creíbles ya, entonces no tendrá ningún sentido seguir adelante", escribió este jueves en Twitter el canciller chileno, Heraldo Muñoz.

El mensaje molestó a Delcy Rodríguez, quien le pidió "sindéresis y seriedad a los acompañantes".

Muñoz "vive en la falsa ilusión compartida con personeros opositores de que el diálogo es intervención de Venezuela", acotó.

El canciller mexicano, Luis Videgaray, había afirmado que "decisiones del gobierno venezolano" no son congruentes "con lo que se ha venido hablando".

También acompañan el proceso Nicaragua, Bolivia, San Vicente y las Granadinas.

El papa Francisco advirtió el lunes en el Vaticano sobre la "crisis política y humanitaria cada vez más dramática" del país petrolero.

"La Santa Sede (...) desea que se creen las condiciones para que las elecciones previstas durante el año en curso logren dar inicio a la solución de los conflictos", acotó Francisco. El Vaticano ya fue mediador de un diálogo que fracasó en Caracas en 2016.

Las elecciones deben realizarse para fines de este año, pero analistas y opositores no descartan que la Constituyente adelante los comicios, aprovechando divisiones de la MUD.

AFP