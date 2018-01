Mark Wahlberg donó 1.5 millones de dólares para víctimas de acoso sexual El actor estadounidense Mark Wahlberg anunció el sábado una donación de 1,5 millones de dólares para las víctimas de acoso sexual, tras una polémica sobre los honorarios de la película "All the money in the world".

Actualizado: 14 de Enero de 2018 | Por: Redacción 180

AFP