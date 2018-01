“Hicimos muchas cosas” por el agro, aunque “no todas las necesarias” Tras la reunión con las gremiales rurales el presidente Tabaré Vázquez dijo que no va a aceptar "que se diga que estas tres administraciones no hicieron nada por sector agropecuario".

El presidente Tabaré Vázquez recibió a las gremiales del sector agropecuario este lunes en la Oficina Presidencial de Suárez. Lo acompañaron Enzo Benech, nuevo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Danilo Astori, Rodolfo Nin Novoa y Álvaro García.

La Federación Rural no asistió a la reunión pero envió una carta disculpándose.

"Consideramos que el camino para superar esta instancia es el diálogo y no solo en esto, sino que es algo que caracteriza a los últimos tres gobiernos", comenzó diciendo Vázquez tras una hora y media de reunión.

El mandatario señaló que el sector agropecuario es muy heterogéneo, por lo que para encarar el conflicto se tratará la situación por sector. "No es la misma problemática la del sector lechero, arrocero, ganadero, agrícola, vitivinícola o avícola", ejemplificó.

El gobierno "no está dispuesto a aceptar que se diga que estas tres administraciones no hicieron nada por sector agropecuario". "Hicimos muchas cosas, quizás no todas las necesarias, quizás no el 100% de lo planteado, pero dimos muchas respuestas en situaciones de emergencia y de fondo con proyectos de ley, decretos y resoluciones", afirmó.

"Las distintas gremiales harán las consultas correspondientes y establecerán si aceptan o no llevar adelante una mesa de trabajo y de diálogo, que entendemos es sumamente importante para avanzar en el tratamiento de los temas de este sector", agregó.

"Tenemos que tomar algunas medidas rápidas para algunos sectores agropecuarios que son los que están en problemas, porque no todos los lo están, sino que, por el contrario, algunos tuvieron amplios beneficios, aumentaron las exportaciones", dijo Vázquez.

"La política económica de este gobierno electo libre y democráticamente por los uruguayos seguirá siendo aplicada hasta el final del mandato de cinco años, y dentro de ella buscaremos mecanismos y soluciones a los problemas que se puedan presentar", señaló el presidente.