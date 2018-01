“Tres anuncios por un crimen” triunfó en los SAG Awards "Tres anuncios por un crimen", de Martin McDonagh, resultó este domingo la principal ganadora de los SAG Awards, los premios del sindicato de actores de Estados Unidos, en una ceremonia en la que las mujeres fueron protagonistas.

Actualizado: 22 de Enero de 2018 | Por: Redacción 180

La cinta, que ya había impuesto en los Globos de Oro, se colocó así entre entre las favoritas de los Óscar, el máximo galardón de la temporada de premios de Hollywood, al lado de "La forma del agua", que ganó el sábado el premio de los productores de Hollywood.

Frances McDormand, la protagonista de este drama sobre una mujer que alquila tres vallas publicitarias para protestar por la lentitud de la investigación policial sobre la muerte de su hija, se quedó con la estatuilla de mejor actriz de cine.

Ganadora de un Globo de Oro ya por este papel, McDormand allana el camino ahora para obtener el premio de la Academia a mejor actriz, al igual que Gary Oldman a mejor actor. El británico obtuvo el SAG por encarnar a Winston Churchill en "Las horas más oscuras".

Los SAG son considerados un barómetro fiable de lo que se puede esperar para los Óscar, porque unos 1.200 de sus 6.000 miembros votan en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que elige los prestigiosos premios.

Sam Rockwell, que encarna a un policía en "Tres anuncios por un crimen", se hizo con el SAG al mejor actor de reparto.

Cuando cientos de miles de personas en todo Estados Unidos y en Europa se han manifestado este fin de semana en apoyo de los derechos de las mujeres, Rockwell rindió homenaje al movimiento Time's Up, creado por 300 influyentes figuras femeninas de Hollywood tras el escándalo Harvey Weinstein.

"A todas las mujeres en esta sala que intentan arreglar las cosas: era necesario desde hacía tiempo", subrayó.

Al escenario del auditorio Shrine, en Los Ángeles, subieron el domingo solo mujeres para entregar los galardones, también en apoyo a Time's Up, que pretende financiar la defensa de víctimas de agresiones sexuales, y a la campaña #MeToo, que miles de mujeres anónimas aprovecharon para contar en las redes sus casos de abuso o acoso.

En televisión, el drama familiar y racial "This Is Up" se llevó el SAG al mejor elenco y Sterling K. Brown, su protagonista, al mejor actor dramático.

Consultado por la AFP sobre el movimiento Time's Up, Brown opinó que "siempre es responsabilidad de la mayoría ponerse en el lugar de las minorías".

Privilegios de hombres

Por lo general, son "los negros los que tienen que saber vivir en un mundo blanco, los homosexuales que deben saber vivir en un mundo de heterosexuales, así que con Time's Up me di cuenta de que hay cosas que no había captado" sobre los "privilegios de los que se benefician los hombres", reflexionó el actor, que ya había sido galardonado con un Globo de Oro y un Emmy por este papel.

Nicole Kidman recibió la estatuilla a mejor actriz por la miniserie "Big Little Lies", en la que interpreta a una mujer víctima de la violencia machista. Alexander Skarsgard, que encarna a su marido violento, también fue recompensado.

"Esto es increíblemente significativo para mí en este momento de mi carrera y con todo lo que está pasando en nuestra industria", declaró la estrella australiana, que instó a los financistas y a los productores de los estudios a apoyar los proyectos que cuentan historias femeninas.

En televisión, "Veep", sobre una mujer política incompetente y sin escrúpulos, se llevó los SAG a mejor comedia y mejor actriz cómica para su principal intérprete, Julia Louis-Dreyfus.

William H. Macy fue distinguido por la serie de comedia "Shameless". Consultado sobre el movimiento Time's Up, dijo que "es un buen momento para ser mujer".

"La seguridad en el trabajo, creo que se ha logrado, no volvera atrás, y la igualdad de salario llegará muy pronto" en Hollywood, agregó.

Las revelaciones de comienzos de octubre sobre el productor Harvey Weinstein, acusado por un centenar de mujeres de acoso y agresiones sexuales, generaron un terremoto en Hollywood y más allá.

Personalidades del mundo del espectáculo y de otros sectores han sido sucesivamente acusados de comportamientos sexuales inapropiados o abusivos, como Kevin Spacey, Jeffrey Tambor, Dustin Hoffman, Louis C.K. y el cineasta Brett Ratner.

Todos los ganadores

Cine

Mejor elenco: "Tres anuncios por un crimen"

Mejor actriz principal: Frances McDormand, "Tres anuncios por un crimen"

Mejor actor principal: Gary Oldman, "Las horas más oscuras"

Mejor actriz de reparto: Allison Janney, "I, Tonya"

Mejor actor de reparto: Sam Rockwell, "Tres anuncios por un crimen"

Mejor equipo de dobles: "Wonder Woman"

Televisión

Mejor elenco dramático: "This Is Us"

Mejor actriz dramática: Claire Foy, "The Crown"

Mejor actor dramático: Sterling K. Brown, "This Is Us"

Mejor elenco de comedia: "Veep"

Mejor actriz de comedia: Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

Mejor actor de comedia: William H. Macy, "Shameless"

Mejor actriz de telefilme o miniserie: Nicole Kidman, "Big Little Lies"

Mejor actor de telefilme o miniserie: AlexanderSkarsgard, "Big Little Lies"

Mejor equipo de dobles: "Game of Thrones"

AFP