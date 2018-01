Mujica no será candidato porque gente “poderosa” lo “odia” y no quiere “confrontación” "Hay un puñado de gente muy poderosa que me odia y yo no quiero la confrontación en mi país", dijo el expresidente José Mujica al negar nuevamente que será candidato en 2019.

Actualizado: 22 de Enero de 2018 | Por: Redacción 180

"No me creen, pero mejor que no me crean, macanudo", dijo Mujica entrevistado por La República.

"Sencillamente estoy viejo, 82 años no es moco de pavo", argumentó.

Además expresó que al elegir elegir un candidato de esa edad "es fundamental el que viene a la espalda, el vice". "Mi fuerza política tiene una manera de elegir que vaya a saber lo que elige, quiere decir que uno puede poner la cara y después queda el otro. Mejor que venga el otro directo de entrada", señaló.

"Pero eso no es lo más grave, lo más grave es que yo soy consciente de que hay mucha gente de pueblo que me quiere y que me vota, tanto que si participara es muy probable que gane, soy consciente fuera de la politología, pero hay un puñado de gente muy poderosa en este país que me odia, y yo no quiero la confrontación en mi país. Primero que yo está el destino de la nación, no se puede gobernar un país confrontado. Por lo tanto no voy a ser candidato, que quede claro. No solo por viejo, hay que sumar todo lo demás que dije", dijo el expresidente.