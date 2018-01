Las aspiraciones de una ley contra la “esclavitud del siglo XXI” La ley de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas “no va a terminar el problema pero visibiliza por primera vez esta situación y trata de dar los instrumentos necesarios para acabar con la esclavitud del siglo XXI. Creo que la ciudadanía todavía no es consciente de esta situación”, dijo a 180 la senadora Daisy Tourné, a propósito del proyecto de ley que la Cámara de Senadores envió a Diputados.

Actualizado: 25 de Enero de 2018 | Por: Nicolás Kronfeld

La ley apunta a la “prevención, persecución y sanción de la trata y la explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas” y cuenta con seis capítulos. En ellos, se propone la formación de un consejo y la elaboración de un sistema interinstitucional de respuesta para situaciones de trata y explotación, entre otras cosas.

Si bien Daisy Tourné hizo una valoración positiva de este proyecto de ley, explicó que no alcanza solamente con el texto: “Esto es parte de un delito transnacional que tiene ramificaciones en el narcotráfico y el tráfico de armas, es un problemón. Sin embargo, podemos empezar a prevenir y generar un ambiente para reparar y amparar a las víctimas que se animen a denunciar su situación”.

Toruné sostuvo que “si no cambiamos la cabeza, la cultura, la forma de vivir y de llevar adelante las cosas, la magia no existe. Depende de nuestra actitud”.

A propósito de su trabajo con diferentes temas relacionados a abuso y explotación de personas, la senadora del Partido Socialista enumeró los aprendizajes más relevantes que acumuló en su carrera: “Hay que informar para prevenir y no callar, debemos hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa y no permitir la indiferencia, que es la gran cómplice de esta situación”.

Además, consideró importante “no contabilizar en porcentajes. Alcanza con un caso para saber que hay que hacer algo, que no podemos quedarnos callados y mirar para otro lado. Hay que jugarse en estos temas que no reditúan en dinero ni en votos, que no se capitalizan pero hay que lucharlos. En la medida que se visibiliza, que uno se arriesga a decir las cosas, la conciencia va creciendo, pero el trabajo es lento”.

Sin números

El proyecto de ley deja constancia de la inexistencia de números que contabilicen las víctimas en este tema. Alude al Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de 2014, que establece que “la trata de personas afecta prácticamente todas las regiones del mundo. Entre 2010 y 2012 se identificaron víctimas de 152 nacionalidades diferentes en 124 países de todo el mundo. Aunque la mayoría de las víctimas de la trata son objeto de explotación sexual, cada vez se detectan con más frecuencia otras formas de explotación, encontrándose en América Latina porcentajes casi idénticos de trata sexual y laboral”.

Este fenómeno se encuentra en todos los países de la región, Uruguay incluído, que es país de origen, tránsito y destino de personas. Sin embargo, “por la ausencia de estudios sobre la problemática es difícil de dimensionar”, aclara el proyecto.

A propósito de esta carencia, Tourné dijo que “es muy difícil tener datos precisos, porque es algo clandestino, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para llegar a un diagnóstico más preciso”.

Por su parte, la coordinadora del Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata, Sandra Perroni, indicó que es un delito “muy subregistrado pero presente en los 19 departamentos. La trata internacional es muy importante en las ciudades fronterizas, muchas mujeres que atendemos vienen por Brasil, sobre todo de Rivera, Cerro Largo y el Chuy (Rocha). No quiere decir que en los otros departamentos no exista pero en estos lugares se acentúa”.

Además, Perroni advirtió que “la instalación del crimen organizado es una realidad en Uruguay y eso puede ser una señal de que otras situaciones están ocurriendo, aunque no tengamos cifras claras. En el servicio doméstico y los trabajos zafrales con arándanos, aceitunas y pollos, por ejemplo, es donde podríamos encontrar casos en nuestro país”.