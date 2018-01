“No le aflojen al hashtag #MisDerechos” La Iglesia Misión Vida liderada por el pastor Jorge Márquez pidió a los jóvenes del Campamento Beraca que twitteen en contra de las políticas de género del gobierno.

Actualizado: 26 de Enero de 2018 | Por: Redacción 180

Este miércoles el hashtag #MisDerechos fue tendencia en Uruguay con mensajes contra las políticas de genero y las organizaciones LGBT.

Muchos usuarios de la red social denunciaron que se trataba de una actividad de bots, es decir, cuentas falsas creadas por un software para instalar un tema de conversación o una postura. "Tras el invento de nuevos derechos borran derechos humanos de un plumazo", decía uno de los mensajes. "Toda especie que no se reproduzca, deja de existir. No tomes decisiones que te lleven a terminar con tu descendencia", señala otro.

Si bien no es sencillo comprobar que las cuentas de usuario que iniciaron el hashtag son bots, 180 pudo comprobar mediante un simple relevamiento que muchos de los mensajes son de jóvenes que se encuentran en el Campamento Beraca que se desarrolla esta semana organizado por la Iglesia Misión Vida.

Decenas de estos adolescentes uruguayos crearon cuentas de Twitter para escribir en el hashtag #MisDerechos mientras comparten el campamento con jóvenes de otras nacionalidades. "Viralicemos la presencia de DIOS", escribió uno junto a una foto en el campamento.

Como le explicas a un niño de 5 años que tiene dos papás o dos mamás ?? Peliando por #misderechos y desafiando tu imposicion rara — De_campos16 (@Campos16De) 24 de enero de 2018

Si tiramos una manzana de plástico a la basura, no atraerá moscas como si fuera real. No por eso tiene derecho de sentirse discriminada por las moscas que no la reconocen como manzana. Lo natural es natural. #MisDerechos amparan denunciar la ideología de género y sus #disparates — Ruben Alejandro Igarabide García (@igarabide) 24 de enero de 2018

por que niño es niño y niña es niña y eso nadie lo podra cambiar #MisDerechos — Cris Fernandez (@adriana24fer) 24 de enero de 2018

No me obligues con tu ideología que yo tengo #misderechos — Natalia Susana Dornel Perez (@DornelNatalia) 24 de enero de 2018

Según el pastor Álvaro Dastugue, diputado del Partido Nacional por el sector de Verónica Alonso, en total hay cerca de 2000 jóvenes en el campamento.

En la noche del martes el pastor habló en el escenario y bailó. Antes de dejar el micrófono al pastor Jorge Márquez -fundador de Beraca y de la Iglesia Misión Vida- avisó que los "colaboradores van a pasar por donde tu estás con el alfolí a levantar tu ofrenda". "Si tú has traído tus diezmos, levanten su mano derecha al cielo. Dios les bendiga", concluyó.

En su discurso Márquez dijo que están "recibiendo una embestida laicista". "Están amedrentando a muchos de nosotros y a nuestros hijos de Primaria y Secundaria haciendo creer que nuestros derechos no son derechos, que nos tenemos que callar la boca, y que los que somos gente de fe no tenemos que opinar acerca de valores, principios y de la sociedad", expresó.

"¡No vamos a callar! Me gustaría que lo griten fuerte ustedes: ¡No! ¡Vamos! ¡A callar! Ojalá estuviera escuchando el presidente de la nación", dijo Márquez.

"No vamos a renunciar, el cristianismo no ha renunciando en 2000 años, no renunció ni al Imperio Romano y ha permanecido firme en la fe y se ha multiplicado", agregó.

"Estamos firmes y decididos, así que agarrá el hashtag ese... ¿Cómo era el hashtag? Mis derechos. Y no le aflojen. Pero ahora no, ahora no porque voy a predicar", dijo.