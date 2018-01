Trump abucheado en Davos tras sus críticas a la prensa El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado este viernes en Davos cuando criticó de nuevo a la prensa, a la que calificó de "cruel".

Actualizado: 26 de Enero de 2018 | Por: Redacción 180

"Hasta que me convertí en político no me di cuenta de lo cruel, mala y falsa que puede llegar a ser la prensa", dijo Trump respondiendo a una pregunta tras su discurso, provocando los abucheos de parte del público de la sala.

Primero, no solo

Trump había asegurado antes que siempre pondrá su país primero pero que eso no significa aislarse del resto del mundo.

"Estados Unidos primero no quiere decir Estado Unidos en solitario" dijo ante un audiencia selecta de empresarios y líderes políticos en un discurso de unos 15 minutos.

"Estoy hoy aquí para representar los intereses del pueblo estadounidense y para afirmar la amistad y la cooperación para construir un mundo mejor", aseguró.

(AFP)