“El salario real ha crecido en más de un 60% desde 2004” El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, dijo que las tarifas públicas "en términos reales no han aumentado o han disminuido en algunos casos significativamente" desde que asumió el Frente Amplio.

Actualizado: 30 de Enero de 2018 | Por: Redacción 180

Este lunes la Comisión Permanente del Parlamento en régimen de Comisión General recibió al subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri.

José Amorín, del Partido Colorado, dijo que "el efecto económico que tiene para una persona pagar más impuestos o pagar más cara la luz de lo que debe pagar, es el mismo". "El efecto que tiene para las empresas pagar más impuestos o pagar el combustible más caro de lo que debe estar, es lo mismo", agregó.

"Astori asume que la carga tributaria está en un límite, ojo, que si es más la gente no va a invertir más, las empresas no van a tomar más trabajadores, y la aumenta igual. ¿Por qué la aumenta igual? Por el déficit fiscal, porque el agujero fiscal que hay es demasiado grande y es responsabilidad del gobierno", señaló el legislador.

Álvaro Delgado del Partido Nacional dijo que el debate es "qué pretendemos de las empresas públicas". "Lo que hemos tenido en los últimos años, en especial con aumentos de tarifas que rigen a partir de este mes, se trata de que muchas veces no están del todo administradas como uno quisiera, que muchas veces las inversiones no son las adecuadas, que las inversiones no han redundado en un mejor servicio y tampoco hay baja de tarifas", dijo.

"Muchas veces el incremento de tarifas son para cubrir ineficiencias o para transferencias. Por eso me parece importante dejar claro que queremos empresas públicas eficientes, que tengan un rol social explícito, que esté en función de sus costos, que cobren tarifas competitivas a nivel internacional y además que se manejen en un marco institucional predecible y estable, en definitiva buenos servicios y baratos", expresó Delgado.

Ferreri señaló que "habrá medidas vinculadas a ofertas de oportunidad con descuentos comerciales a todos los grandes consumidores, típicamente hablando del sector productivo que pueda modular su producción para utilizar energía en los horarios en los que cuesta menos producirlas".

Además mencionó "descuentos a industrias electrointensivas, con un consumo de energía mayo o igual al 2% del valor bruto de producción; descuento para riego con fines productivos, 15% de bonificación en la factura eléctrica por un tiempo limitado".

"Entendimos que era importante atender a aquellos sectores que tienen mayores dificultades: los sectores de la lechería, de la producción hortifrutícola y el sector arrocero", dijo sobre las medidas anunciadas por el presidente Tabaré Vázquez.

Salario real y tipo de cambio

"Para los uruguayos que viven de su salario, comparar el costo de las tarifas en función de los ingresos que tienen no es nada arbitrario y es la principal medida sobre la cual nos tenemos que referir. Y estas cosas es bueno verlas en el mediano y largo plazo y no con un efecto meramente coyuntural", opinó Ferreri.

El jerarca comparó "desde el año 2004" la evolución de las tarifas públicas comparadas con el Índice Medio de Salarios Real. "Vemos cómo el salario real ha crecido en más de un 60%", destacó.

"Todas las tarifas públicas se ubican por debajo o en el eje de la base 100, es decir, en términos reales no han aumentado o han disminuido en algunos casos significativamente. Esto es importante, cómo los uruguayos en el año 2018 destinan una parte bastante menor de su salario de la que destinaban en 2004 al pago de las tarifas públicas", dijo.

Además Ferreri dijo que "un fuerte atraso cambiario no es compatible con lo que se observa en las cifras comerciales del país: el último dato disponible arroja un superávit de 2,3% del PBI".

