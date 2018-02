La papa representa el 18% del consumo de frutas y verduras La papa y la banana siguen ocupando el primer y segundo lugar en el consumo de frutas y hortalizas de los uruguayos, según muestra el anuario estadístico del Mercado Modelo de 2017.

Actualizado: 04 de Febrero de 2018 | Por: Redacción 180

Los datos muestran que la papa representó el 18% de todo el movimiento que hubo en el Mercado Modelo en 2017 y la banana el 12,5%.

Luego se ubicaron la naranja (6,8%), la manzana (6,2%), el tomate (6,1%), la mandarina (5,7%), la cebolla (5,1%).

Pablo Pacheco, ingeniero agrónomo de la Unidad de Desarrollo Comercial del Mercado Modelo, explicó que el precio de la papa en Uruguay está muy determinado por la concentración que hay en la producción.

“La papa tiene la particularidad de que muy pocos productores manejan la producción. Son unos 100 productores que concentran la producción y de repente hay 20 que manejan el 70% de esa producción y de esa oferta”, dijo.

Sin embargo, señaló que esos productores hay tenido un manejo “saludable” del precio porque “saben que es un producto básico, el más importante en el consumo y en el negocio y es importante que no pongan un precio que dispare mucho la inflación”.

Respecto al valor nutricional de la papa, cuyo consumo no es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, Pacheco señaló que el problema no es el tubérculo sino la ausencia de otros vegetales en la dieta de los uruguayos.

“Cuando se plantea en foros más nutricionales parece que hay una guerra contra la papa y el boniato. No está mal comer mucha papa el tema es que hay que incorporar más del resto”, consideró.

Pacheco sostuvo que no se trata de un alimento con bajo valor nutricional porque dada la cantidad que se consume en Uruguay termina haciendo un aporte importante, por ejemplo, en Vitamina C.

“A pesar del bajo volumen de vitaminas por ejemplo, por la cantidad que se consume termina siendo importante en la incorporación de vitamina C. Capaz que más que una fruta que tiene un porcentaje altísimo de vitamina C pero que comemos menos. La papa está bien, es una hortaliza que hay que seguir comiendo, pero que no sea la única”, afirmó.