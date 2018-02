Bryan Cranston no firmará más autógrafos El actor Bryan Cranston anunció que "tras 18 años" dejará de firmar autógrafos.

Actualizado: 06 de Febrero de 2018 | Por: Redacción 180

"Amigos, después de 18 años de firmarlo todo para los fans, me retiro. Inundado de peticiones, no puedo seguir haciéndolo más. Me encanta conocer fans y personalizaré fotos en persona, pero eso es todo. Gracias por su comprensión, los veo en la calle. ¡Nos haremos una selfie!", escribió el actor en su cuenta de Twitter.

En su Facebook amplió el tema argumentando que en un solo día pasó "horas y horas" firmando peticiones de autógrafos y que él mismo las llevó a la agencia de correos. "Incluso con un asistente es demasiado", señaló.

El actor, conocido por su papel en Breaking Bad -entre otras series y películas-, aclaró que seguirá firmando libros o fotos en persona, pero ya no "mercancía, ropa o firmas de reventa".