Caram no descarta “golpes” desde la interna por contratación de parientes El intendente de Artigas, Pablo Caram, dijo que los cuestionamientos por la designación directa de siete parientes en cargos municipales son parte de un ataque de la oposición.

Actualizado: 07 de Febrero de 2018 | Por: Redacción 180

Según informó Teledoce, el intendente de Artigas tiene contratados en cargos de designación directa a siete familiares entre los que hay primos y sobrinos.

Caram, que recientemente dejó el sector Alianza Nacional liderado por Jorge Larrañaga, ahora pertenece al sector de Luis Lacalle Pou también dentro del Partido Nacional y dijo que no descarta ser víctima de ataques vienen de su propio partido. “No personifico en ningún partido, sino en una oposición que viene golpeando de diferentes maneras para producir daños. Hay una oposición comprometida a golpear al gobierno porque nosotros trabajamos y hacemos, y hay gente que no hace nada”, sostuvo.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) dijo que analizará el tema para ver si debe intervenir en función de lo que establece el decreto 30 del 2003. Caram dijo que ellos no están incumpliendo con la ley, pero el presidente de la Jutep sostuvo que también están en juego cuestiones éticas. “Es importante para la ciudadanía tener en cuenta que hay cosas que están prohibidas y otras no, pero están mal. Si yo en la Jutep contrato 10 primos míos el decreto no contempla esa relación familiar porque es de cuarto grado y el decreto habla de segundo grado, ahora ¿está bien que contrate 10 primos?”, expresó.

Caram dijo que ojalá que actúe la Jutep si es lo que corresponde. Además, sostuvo que las críticas se deben a la “mediocridad y a la envidia”.