Un rótulo ilegal que confunde a los celíacos Un logo brinda tranquilidad y los celíacos coinciden con esa idea. Sin embargo, la Asociación de Celíacos del Uruguay (Acelu) comercializa un logo que recomienda el consumo de productos que aún no tienen habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP), algo prohibido por ley.

Actualizado: 07 de Febrero de 2018 | Por: Nicolás Kronfeld

“En la parte de atrás de un producto dice que no tiene gluten pero después aclara que se procesó en una planta que maneja trigo. Entonces no hay certezas. El logo da tranquilidad y es más visual porque aparece en el frente del empaque”, dijo a No toquen nada Ana Laura Guibernau, tesorera de la Comunidad Celíaca del Uruguay (CCU).

El artículo 3 de la ley 16.096 prohíbe “la utilización del símbolo internacional del celíaco así como la publicidad” referida a productos “a los cuales no se hubiese otorgado la autorización correspondiente”.

La rotulación de los envases es supervisada por el Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo. “Toda la rotulación que salga del alimento tiene que estar avalada por Salud Pública y hoy no tenemos un respaldo para permitir el rótulo de ‘Recomendado por Acelu’. Si ellos se hacen responsables de recomendar esos alimentos lo tienen que hacer por otra vía que no es la rotulación”, explicó el director del Servicio, Marcelo Amado.

La presidenta de Acelu, Susana Tchekmeyan, dijo que el logo se vende a empresas que están esperando la habilitación: “Para tener el ‘recomendado por Acelu’ tienen que tener absolutamente el 99% y les falta solamente la emisión final del certificado por parte del ministerio, entonces en ese caso podrían estar en condiciones de tener la recomendación”.

Sobre la seguridad acerca de los productos recomendados, Tchekmeyan dijo “usted tiene acá una recomendación, usted lo toma o no lo toma. Acelu no va a permitir ponerlo si no tiene el 100% de las garantías, pero el recomendado por Acelu es un cliché, evidentemente”.

Sin datos, logo ni iniciativa

La celiaquía es una enfermedad autoinmune provocada por la intolerancia al gluten, que atrofia las vellosidades intestinales de los celiacos que ingieren trigo, avena, cebada o centeno. Actualmente no tiene cura y se trata con una dieta estricta.

No hay datos fidedignos en Uruguay, aunque un estudio realizado en 2.000 niños demostró que 1 de cada 64 niños es celíaco. Trabajos de Argentina indicaron que 1 adulto de cada 167 tiene esta enfermedad, lo que traspolado a Uruguay daría alrededor de 30.000 celíacos.

El único logo que aparece en los envases y exige habilitación ministerial para ser utilizado es el símbolo internacional del celíaco, una patente mundial que Acelu compró y cede a las empresas que pagan el canon. Se trata de una espiga con una barra que la atraviesa e intenta significar que ese producto no contiene gluten.

Según pudo averiguar No toquen nada, el costo varía entre 500 y 2.000 dólares mensuales y este arancel impide que algunas empresas puedan tenerlo. Varios emprendimientos surgen como respuesta a la falta de oferta que encuentra algún integrante de la familia que es celíaco y luego de un tiempo empiezan a elaborar para vender. No siempre se trata de empresas grandes, que en general pueden afrontar los costos del logo.

Tchekmeyan explicó que Acelu le ofreció el logo internacional al Ministerio a cambio de una partida de dinero: “Le ofrecimos al MSP si quería manejar el logo a través de un intercambio de prestaciones. Acelu le brindaba el logo a cambio de una partida pero el MSP dijo que prefiere que lo sigamos manejando nosotros”.

Desde el MSP negaron haber recibido esa propuesta y explicaron que no sería viable una partida por este motivo.

A su vez, desde CCU realizaron otra propuesta: “Tuvimos reuniones y propusimos tener un logo uruguayo como hacen en Argentina, que no usan el logo internacional para evitar que las empresas tengan que pagar el canon. La idea era que la distribución se hiciera a través del MSP pero quedó en la nada”.